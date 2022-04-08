Кровь детей на руках российских оккупантов: опубликовано душераздирающее фото с вокзала Краматорска

Российские фашисты продолжают разрушать украинские города и убивать мирных жителей. В сети опубликовали неистовое фото с вокзала Краматорска, по которому российские оккупанты нанесли удар ракетным комплексом "Точка-У".

На снимке изображена детская игрушка в крови. Соответствующее фото опубликовала пресс-служба Операции Объединенных сил.

Отмечается, что женщины и дети из районов боевых действий убегали от зверств российских извергов вглубь страны. Ждали эвакуационного поезда, однако убийственное оружие Кремля получило их и здесь, в десятках километров от линии столкновения.

"Российские убийцы еще раз подтвердили это, запятнав себя кровью украинских детей и мирных граждан. Это очередное военное преступление не оставляет сомнений в намерениях россиян уничтожить наше государство. Не имея возможности преодолеть героическое сопротивление Вооруженных Сил. Украины захватчики, бешенея от ярости, ведут войну против беззащитных людей", - подчеркнули в пресс-службе.

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Отмечается, что каждый российский военный преступник обязательно будет наказан за зверства против украинских граждан.

Напомним, количество жертв ракетного удара по вокзалу в Краматорске возросло до 50 человек. Двенадцать украинцев, получивших тяжелые ранения и госпитализированные, скончались в больнице. Всего в медицинские учреждения города было доставлено 98 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. Местные больницы не справляются с количеством раненых, заявил мэр города Александр Гончаренко. "Многие люди тяжелые, без рук, ног. Их оперируют 30 – 40 хирургов одновременно", – отметил он.

Как заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, оккупанты, нанося ракетный удар по вокзалу, прекрасно знали, что там находятся люди. Они сознательно убили десятки невинных.

Российские Telegram-каналы еще вчера намекали на возможный обстрел вокзала. В одном из постов гражданам, эвакуируемым из Краматорска, рекомендовалось ехать не на железнодорожном транспорте. Кроме того, в первые минуты после атаки пропагандистские паблики взяли на себя ответственность за ракетный удар. Однако, после того, как стало известно о смерти мирных жителей, эти сообщения были удалены.

С осуждением оккупантов сразу же выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. А глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости введения новых санкций против Кремля, а также передачи Киеву дополнительного оружия.