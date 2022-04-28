'Крепкий орешек' для России: на Западе назвали три причины, почему Украина выстояла

Эксперты считают, что Россия уже потеряла в Украине такое большое количество военной техники, что на восстановление наступательного потенциала уйдут многие годы. А переломить ситуацию на поле боя в пользу Киева помогли три фактора: массовая добровольная мобилизация, высокотехнологичная военная помощь от стран НАТО и просчеты военного командования оккупантов.

Военный аналитик Международного института стратегических исследований Генри Бойд заявил, что президент России Владимир Путин все еще может расконсервировать огромное количество техники, оставшейся с советских времен. Однако хватит ли экипажей, чтобы обслуживать эту технику, и не устарела ли она настолько, что солдат придется обучать, как ею управлять, на что уйдет время, пишет издание The Daily Mail.

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Несмотря на некоторые успехи на Донбассе и юге Украины, плохие новости ожидают россиян в ближайшее время. Парламентский заместитель государственного секретаря по вопросам Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи накануне предупредил, что Донбасс станет "крепким орешком" для русских", поскольку российские и украинские военные силы "теперь равноценны".

По мнению Хиппи, для Украины совершенно законно нацеливаться на военные объекты в России, чтобы нарушить логистику. В частности, он рассказал, что среди таких целей могут быть запасы топлива и боеприпасы российских оккупантов.

Профессор кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк отметил, что по состоянию на 24 февраля у России было 280 тыс. солдат-контрактников, тогда как у Украины – 125,6 тыс, однако для захвата всей территории Украины понадобилось бы не менее 1 млн военных. Кремль сильно недооценил способность украинцев сражаться. А переломить ситуацию удалось за счет потока в армию добровольцев, предоставляемого современного вооружения НАТО и провалов российского военного командования.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что дипломатические переговоры с Россией о конце войны против Украины, скорее всего, провалятся. Политик сравнил их с договоренностями с крокодилом и подчеркнул, что именно поэтому жизненно важно, чтобы Запад продолжал вооружать ВСУ.