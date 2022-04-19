15 апреля из Кремля в РИА Новости "утекло" заявление сенатора Андрея Климова о том, что "специальная военная операция рф довольно скоро закончится, мы не собираемся её специально растягивать". Специально специальную войну растянуть, действительно, им не удастся, а не специально очень даже получится. Не специально не взять Киев за три дня им удалось, и много ещё чего не специально удалось.

В частности, такой специалист как Басурин, заявивший: хорошо бы нанести химическим оружием удар по Мариуполю, за несколько часов до того, как тот был нанесен, объясняет уже специалистам ФСБ, что сказал это не специально с целью выдать военный секрет и что он не агент СБУ. Просто сказал от чистого сердца, всё что на нём накипело, а мечта взяла и исполнилась.

Сенатор Климов, в отличие от Басурина, сказал специально в расчёте, что его правильно поймут в ЕС и в США лоббисты "Газпрома" и просто друзья рашизма, как Жерар Депардье, которому путин подарил виноградники в Крыму. После сообщений о резне в Буче Депардье отмежевался от путина, но не от виноградников. Заявление Климова в самом центральном пресс-органе россии, центральней него только информагентство "Усы пескова", призывало всех их не паниковать, поскольку скоро специально для них закончат специальную войну. За две недели закончить её не удалось только из-за украинцев, которые специально не сдаются из-за русофобии, привитой им в XIX в. в секретных биолабораториях австрийского генштаба.

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Специальное заявление Климова о скором завершении специальной войны обусловлено не в последнюю очередь тем, что в мае на россии случайно закончится отопительный сезон и у "Газпрома" возникнет вопрос: что делать с избытками газа? Если всю зиму "Газпром" давил на ЕС высокими ценами на газ, то с мая газ начнёт давить на "Газпром" вместе с ЕС, который не согласен покупать его за рубли и стремится от него вообще избавиться.

У ЕС появляется лаг времени до сентября включительно, когда он может не покупать газ у "Газпрома" в больших объёмах. Если в ЕС напрягутся, то смогут на три месяца снизить его закупки до символического числа. В результате "Газпром" окажется перед необходимостью либо сжигать избытки газа на скважинах, либо консервировать скважины, чтобы через два месяца их расконсервировать, когда закупки возобновятся. Самое непонятное для Кремля: в каком объёме осенью возобновятся закупки и, соответственно, сколько скважин надо так закрыть, чтобы не распечатывать их снова в сентябре.

Не случайно, что ещё осенью 2021 г. Кремль требовал от ЕС сказать, сколько тот готов покупать по минимуму газа и подписать об этом договор. ЕС тогда послал "Газпром" на спотовый рынок со словами: добывай сколько хочешь, а мы купим, сколько нам надо, но пока мы сами не знаем сколько надо. Это определяется твоими отношениями с Украиной и нашей борьбой с глобальным потеплением.

С 24 февраля отношения Кремля, "Газпрома" и прилагающейся к ним россии перешли с Украиной из фазы восьмилетней позиционной войны в фазу так называемой "специальной военной операции". Кремль односторонне вышел из Минского перемирия с расчётом за две-три недели решить свои отношения с Украиной и в апреле, самое позднее в мае, заключить долгосрочные договора о поставках газа с ЕС как единым целым или по отдельность с его членами. Так как предполагалось, что в результате "военной операции" по "денацификации" Украины её газотранспортная система станет собственностью "Газпрома", то Кремль готов был подписать с ЕС в апреле-мае договор о масштабной поставке газа даже по ней. Летом "Газпром" сказал бы, что система сильно изношена, нуждается в срочном и капитальном ремонте и предложил бы включить временно "Северный поток-2", пока её будут чинить.

Канцлер социал-демократ Шольц и его однопартиец Штайнмайер, избранный 13 февраля повторно президентом в Федеральном собрании, однозначно одобрили бы это предложение "Газпрома". Со времён Шрёдера Социал-демократическая партия Германии лежит в кармане у Кремля и вполне этим довольна. Социал-демократка Мануэла Швезиг, возглавляющая правительство земли Мекленбург – Передняя Померания, куда причалила труба "Северного потока-2", согласовывала с "Газпромом" даже свои выступления. Информационные атаки, которым Штайнмайер и Шольц сейчас подвергаются с разных сторон, включая Украину, имеют цель заставить социал-демократов уволиться со службы у российских империалистов. Атака из Украины прошла в хамоватом стиле "95 квартала" – это её недостаток, но он же придал ей сильный резонанс.

Вместе с Германий предложение о временном включении "Северного потока-2" одобрили бы Австрия, Венгрия и, с большой вероятностью, Италия и Нидерланды. В итоге его провели бы через все процедуры ЕС и Кремль мог бы с полной уверенностью сказать, что выиграл у ЕС газовую войну. Но поскольку Кремлю "денацифицировать" газотранспортную систему Украины до апреля не удалось, то сейчас он отчаянно хочет сделать это до середины мая, чтобы в июне начать переговоры с ЕС о поставках газа по ней или по "Северному потоку-2". В этом контексте оккупационной армии совсем не обязательно разрушать её. "Газпрому" по силам просто перекрыть вентиль, но российские солдаты с офицерами могут сделать это и сами по себе. План "спецоперации" вряд ли обязывал их срать на пол в квартирах украинцев и размазывать своё говно по стенам – это однозначно народный порыв русской души под влиянием "великой культуры" Пушкина и Булгакова. Нет никакой уверенности, что Кремль сможет проконтролировать своих солдат и в плане "денацификации" ими газотранспортной системы Украины русскими народными средствами.

Если Кремль не сможет до середины мая основательно разгромить Вооружённые силы Украины и принудить Зеленского отдать россии навсегда до 20-30% территории, как это сделал Сталин с Финляндией, то возникнет проблема банкротства "Газпрома". В Госдуме, когда поняли, что война пошла не по плану, пытались инициировать расследование: какой идиот упорно строил "Северный поток-2". Но быстро от этой идеи отказались, так как этот идиот известен и без расследования. Меркель, поддерживая его строительство, нанесла по рашизму удар ценой минимум в 11 млрд. долларов. Специально или не специально, об этом она, возможно, напишет в своих мемуарах.

В Кремле полагают, если этот план удастся, то в конце мая – июне можно будет начать переговоры с ЕС о гарантированных поставках газа, в том числе и через ГТС Украины. С тем, что "денацифицировать" всю газотранспортную систему Украины не удастся, в Кремль уже смирились, но надежду захватить южный магистральный газопровод, идущий в Молдову и далее в Болгарию, не оставили. Его трасса, проходящая восточнее Харькова к Днепру и на Николаев, – это в данный момент предел мечтаний Кремля о территориальных захватах в Украине. Но если это не удастся, то Кремль готов смириться, лишь бы Украина подписала до конца мая договор о "вечном мире" и передаче рф части своей территории. Именно в этом и стремился сенатор Климов заверить партнёров Кремля в ЕС, обещая им, что "специальная операция" специально не затянется.

Надежда Кремля, что после такой финляндизации Украины он сможет быстро начать переговоры с ЕС о газе, строится, прежде всего, на структуре старых советских газопроводов в Европу. СССР проложил трубы отдельно в каждую страну Европы, чтобы отключать газ одному бараку, а не всему социалистическому лагерю, если в этом бараке появится угроза социалистическим завоеваниям. Технически тогда это нельзя было сделать только с ГДР, и эта "республика" получала газ через Польшу. Два "Северные потока" эту проблему сняли и позволили дотянуться до Австрии и даже дальше. Поэтому в Кремле полагают, если в июне не удастся договориться о газе с ЕС как едином целом, то можно будет отключать вредные "квартиры", чтобы сделать их "договороспособными", а немецким социал-демократам и другим друзьям рашизма продавать его по эксклюзивным ценам и длинным контрактам. Так как в ЕС демократия, то избиратель взбунтуется против высоких цен на газ, скажет, что ему всё равно, что творит российская армия в Украине, и потребует досрочных выборов, к чему его будут призывать разные агенты Кремля.

Как это работает на практике можно было наблюдать 1 апреля, когда Кремль отключил подачу газа Латвии, но включил подачу в Польшу, Германию и далее по трубе "Ямал – ЕС", которая простаивала с января. В итоге вышло как с исключением россии из Совета по правам человека в ООН. Литва и Эстония 1 апреля сами отключились от "Газпрома" и стали давать газ Латвии, а спустя несколько часов "Газпром" заявил: это он отключил Литву и Эстонию.

Включение трубы "Ямал – Европа" произошло, несмотря на ультиматум Кремля, чтобы ЕС с 1 апреля рассчитывался с ним за газ только рублями и тот факт, что общее собрание ЕС послало "Газпром" вслед за русским кораблём. Это было отчаянной попыткой реанимировать рубль, который стал "деревянным". Если бы ЕС принял ультиматум, то рубль начал бы возврат в число конвертируемых валют, чего не произошло. В итоге информагентство "Усы пескова", не желая признавать провал, сообщило, что оно не будет сообщать, чем Германия и другие рассчитываются с "Газпромом".

Затем начался парад деклараций стран ЕС о сроках отказа каждой из них от газа и нефти из рф. В лидерах Польша. У неё контракт с "Газпромом" истекает в декабре, но она уже в марте заявила, что не будет его продлевать из-за нападения россии на Украину, а также об отказе от быстрых закупок по льготной цене. С 15 апреля запрещены покупка угля в рф и его транзит через Польшу. Премьер-министр Финляндии Санна Марин 10 апреля сказала, что за считанные недели или месяцы её страна может отказаться от газа и нефти из рф. Достаточно быстро отказаться от него могут Великобритания, Бельгия и Нидерланды. Италия планирует легко снизить на треть его закупку, получив из Алжира через Тунис 9 млрд. кубов по трубе, которая в 2021 г. была заполнена лишь на 70%. Страны Балкан начинают ориентироваться на газ из Азербайджана. В более сложном положении Австрия, Венгрия, Германия, Словакия и Чехия. Но министр экономики Роберт Хабек 25 марта заявил: Германия откажется от нефти и угля из россии в этом году, а от газа к 2024 г. В целом ЕС планирует в 2024 г. полностью от него отказаться, что будет означать банкротство "Газпрома". Цена газа 19 апреля на биржах ЕС колебалась между 950-970 долларами, что в 2,5 раза ниже её пиков в марте, и тенденция к снижению очевидна и логична.

Пока можно только гадать, насколько странам ЕС удастся реально снизить закупки газа из рф до октября, но это однозначно произойдёт. Если в мае-июне Кремль не уговорит ЕС этого не делать, то потом он не сможет оставить процесс никакими своими танцами с бубнами. Это вместе с появлением с мая у "Газпрома" огромных избытков газа и заставляет его спешить с завершением "спецоперации" до середины мая по своему сценарию.

Поэтому Кремлю уже плевать на "денацификацию" Украины, почему это бред и исчез с переговоров в Стамбуле. Кремлю уже важно любой ценой уговорить Зеленского подписать перемирие.

Для успокоения европейских партнёров лавров вслед за Климовым и объявил 19 апреля о начале второй фазы операции против Украины. Однако, лавров по российскому обычаю как всегда опоздал с объявлением войны. Ещё 17 апреля ВСУ нанесли два упреждающих удара по рашистам к востоку от Харькова в районе Изюма и Кременной, чем нарушили их планы на этом участке фронта. В результате рашисты смогли 18 апреля лишь несколько продвинутся в районе Кременной и занять её.

На юге по направлению к Запорожью обстрелы Гуляйполя фосфорными снарядами, а также других пунктов, рашисты начали ещё 18 апреля, но были подавлены встречным огнём. С утра 19 апреля они вели массированные обстрелы по всей линии от Орехова до Гуляйполя и Угледара. С объявлением войны лавров опоздал на сутки. Кремль спешно гонит армию в наступление, так как если до середины мая он не разгромит ВСУ и не подпишет перемирие в Стамбуле, то у него будут крупные проблемы не только на газовом и нефтяном фронтах с ЕС.

Похоже, в Кремле не догадывались, насколько войну легче начать, чем закончить, тем более на своих условиях, притом, что имеют минимум опыт восьми лет украинской войны, а также сирийской, ливийской, карабахской, чеченской и афганской войн. Это без учёта тех 76 лет, за которые москва не смогла подписать мирный договор с Японией, и длинных экскурсов в историю. Вместо ускоренного завершения войны Кремль рискует получить её перенос на территорию рф, о чём знает наверняка, почему и репетирует со взрывами в прифронтовых с Украиной областях.