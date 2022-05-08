Заместитель председателя Думы РФ, московский пропагандист Петр Толстой воинственно заявил, что российская армия захватит целую Украину до границы с Польшей, при этом подчеркнув, что Россия победит, как и в Крымской войне, где его прадед, известный писатель Лев Толстой убил многих англичан и французов. Все бы ничего, но Петр Толстой забыл, что Крымскую войну Россия полностью проиграла и должна была подписать унизительную капитуляцию.

Это хороший сценарий для Украины, но рассмотрим все по очереди. Крымская (Восточная) война (1853-1856 гг.) произошла между Россией с одной стороны и Великобританией, Францией, Оттоманской империей и королевством Сардинии с другой, и была направлена на Черноморский и Балканский регионы.

Россия оккупировала княжества Молдова и Валахия, тем самым поставила под угрозу интересы Турции, частично Британии и Франции, а также других европейских игроков как Пруссия и Австрия. Европейцы в Вене подготовили общую дипломатическую ноту, где заявили о необходимости придерживания Россией Status Quo относительно Валахии и Молдовы, но Петербург отказался деоккупировать эти два княжества.

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Тогда Оттоманская империя при поддержке Британии и Франции объявила войну России, которая началась на Кавказе. Там россияне потеснили турок и потопили большую часть турецкого флота в порту Синоп на южном побережье Черного моря. Тогда вынуждены были вступить в бой Британия и Франция, к которым присоединилась Сардиния.

Сначала бои произошли в дельте Дуная, где россиян оттеснили с помощью потомков запорожских казаков, которых 80 лет назад пыталась уничтожить императрица Екатерина II. Затем союзные войска высадились в Крыму. Их целью было разрушение Черноморского флота в Севастополе. Главная база Черноморского флота была хорошо укреплена, поэтому союзники должны были совершить маневр, чтобы захватить небольшой порт к северу. Это была Евпатория, откуда союзные силы пошли маршем на Севастополь, окружив его.

В то время русский флот состоял из парусников и сильно отставал от военных кораблей британцев и французов, имевших паровую тягу. Как показали битвы, российская армия была вооружена достаточно отсталым оружием, потому начала проигрывать. После долгой и тяжелой осады Севастополя Россия должна была затопить флот на подступах к порту.

Российский царь Николай I приказал совершить десантную операцию на Евпаторию, в которой участвовали также греческие добровольцы. Однако наступление провалилось. Последняя попытка спасти ситуацию вокруг Севастополя потерпела неудачу. Из отчаяния Николай I покончил жизнь самоубийством. Севастополь должен был сдаться. Как результат, в Париже состоялась мирная конференция, где Россия 26 марта 1856 подписала условия капитуляции.

Наверное, сейчас понятна бессмысленность ситуации, в которую попал потомок Льва Толстого. В этой войне у России было 890 тысячная армия, против 165 тысяч турок, 310 тысяч французов и 165 тысяч англичан. Так что Россия имела значительное количественное преимущество, но проиграла войну, где погибли в битвах 73 тысячи россиян и от болезней 377 тысяч. Турция в битвах потеряла 21 000 бойцов, а от болезней 25 000. Франция в боях потеряла 20 000, а от болезней 75 000 бойцов. Британия потеряла на полях сражения 5000, а от болезней 18000 солдат. Потери Сардинии – 2 тысячи солдат.

Как всегда, Россия хотела одержать победу в войне за счет количественного превосходства, но из-за больших потерь в живой силе и устаревшей тактики ведения войны должна была подписать акт капитуляции. Согласно унизительным пунктам этого документа России запрещалось иметь военный флот на Черном море. Все русские крепости и склады на Черноморском побережье должны быть разрушены.

Но когда вы прочтете русский учебник по истории, то там Россия геройски в войне как-то победила. Поэтому такую чушь городил московский пропагандист и прямой потомок Льва Толстого, не знающий важных вещей, о которых сказал тот же классик, как о Крымской, так и вообще о войне: "Война настолько устрашающая и несправедливая, что все, кто в ней участвуют, должны задушить на себе голос совести".

Конечно, величественный автор не мог знать, что один из его отпрысков, даже будучи заместителем председателя российского парламента, не будет иметь ни капли совести. Но сейчас такое время в Москве и на темной стороне России. Однако самоубийство российского самодержца и потеря Черноморского флота важная страница истории, которую не следует забывать.