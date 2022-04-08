Признание пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым того, что российские военные понесли большие жертвы после нападения на Украину и это стало "трагедией" – пожалуй, первый сигнал того, что Кремль готовит общество если не к возможности прекращения "специальной операции", то, по крайней мере, к признанию самого факта войны.

А война – это все же не "специальная операция", не случайно же так начали завинчивать пропагандистские гайки после 24 февраля и пугать людей тюрьмами и штрафами. Даже в милитаризованной стране каждому ясно, что война – не лучшая ситуация и ее нужно заканчивать. Но как?

Тот же Песков теперь утверждает, что война завершится либо "достижением целей", поставленных российским президентом Владимиром Путиным, либо договоренностями с Украиной. Но это легко так сказать. Ведь нужно хотя бы выяснить, каковы цели у российского правителя. Ну хотя бы тактические. Потому что стратегическая цель – уничтожение Украины – ясна и вряд ли просто достижима.

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Отказался ли он от идеи свержения украинского правительства и замены его марионеточным режимом после того, как был вынужден отвести войска от Киева или же "может повторить"? Хочет добиться "освобождения" территорий, записанных в "конституции" придуманных в Кремле "народных республик" оккупированного Донбасса или имеет более широкие планы, хочет захватить Харьков и остаться в Херсоне? А "демилитаризация"? А "денацификация", которая на первом этапе вообще неясно что означала, но теперь, после Бучи, уже понятно – это физическая ликвидация украинцев российскими военными.

И в связи с этим чего хочет Россия добиться за столом переговоров? Если после Стамбула кому-то наивному в Киеве могло показаться, что Кремль склонен к компромиссу и всерьез готов рассматривать украинские предложения о нейтралитете и невступлении в НАТО, то теперь, после двух заявлений главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, иллюзий быть не должно от слова "вообще". Лавров воспринял украинские предложения не как готовность к компромиссу, а как обычно – как проявление слабости, как возможность давить дальше.

И вновь напомнил, что Москва будет настаивать на удовлетворении собственных "первоначальных" требований. То есть все та же "демилитаризация", "денацификация", "права русскоязычного населения" и признание оккупации Крыма и Донбасса. Сейчас Донбасс может быть даже важнее, потому что в Москве явно готовятся после "полного освобождения" аннексировать Донецкую и Луганскую области Украины и присоединить их к Российской Федерации.

"ДОГОВОРИТЬСЯ ПРОСТО ТАК", НИ О ЧЕМ…

Поскольку ясно, что в такой ситуации договариваться просто не о чем, Москва пытается проверить партнеров на готовность "договориться просто так", ни о чем. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после недавней беседы с Путиным объявил, что Будапешт может стать площадкой для нового Минска — для переговоров о "перемирии" с участием руководителей Франции, Германии, Украины и России. То есть Путин якобы может согласиться с тем, что можно "просто перестать стрелять", как накануне своего избрания президентом Украины предлагал Владимир Зеленский, а российские оккупанты останутся там, где они есть.

Проблема в том, что теперь Зеленский уже не телевизионный комик, который решил стать президентом, а президент воюющей страны, который точно понимает, что если россиянам сегодня предложить "просто перестать стрелять", то завтра они начнут стрелять из всех орудий и на новых направлениях.

Поэтому приходится признать то, о чем можно было подозревать в первые же дни после начала консультаций России и Украины. Пока Путин еще считает, что может выиграть и не страшится ни больших жертв, ни экономических потерь, переговорный процесс – мертворожденное дитя. Путин по-прежнему готовится к продолжению войны, а не к миру, а украинцы между тем эвакуируются из восточных областей страны подальше от вероятного наступления "денацификаторов".

Дальнейшее развитие событий, конечно же, будет зависеть именно от событий на фронте — ну и от того, насколько эффективно Запад будет содействовать вооружению Украины и экономическому краху России. В обеих этих войнах нужно обязательно победить.