Кременная наша? Арестович заявил о разгроме группы войск РФ, которая хвасталась взятием города

Россияне накануне заявляли о захвате города Кременная на западе Луганской области. Однако ВСУ уже разгромили врагов и откинули оккупантов от этого населенного пункта.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. В разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным он подчеркнул, что наступление армии РФ не увенчалось каким-либо успехом.

"Что касается Кременной, то, скажем так деликатно, не все там так просто. Вокруг нее идут бои. Группа войск, которая проскочила через Кременную и заявила, что она взята, ее больше нет", – рассказал Арестович.

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Также он уточнил ситуацию вокруг города Марьинка Донецкой области: "Они (оккупанты - ред.) немного продвинулись в серых зонах и гордо объявили о взятии Марьинки. Им навешали и они отошли обратно".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве обороны Украины назвали главную цель российских оккупантов после начала второй фазы наступления – враги хотят полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.