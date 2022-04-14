Крейсер 'Москва' догорает в Черном море, – глава Одесской ОВА

Российский крейсер "Москва", который в среду, 13 апреля был подбит двумя ракетами "Нептун", догорает в Черном море. Флагман Черноморского флота РФ без успеха борется с огнем, направляясь в Севастополь.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко в своем вечернем обращении 14 апреля. Он поблагодарил украинских защитников за безупречную работу (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

"Хочу еще раз поделиться радостной новостью, о которой было отмечено ранее. Ракетный крейсер "Москва", который был вчера подбит нашими ракетами, догорает в Черном море. Спасибо военно-морским силам за безупречную работу. Ждем новых метких попаданий по российским кораблям" , – сказал Марченко

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Его слова подтвердил представитель Пентагона. Об этом сообщило британское новостное агентство Reuters.

Соединенные Штаты полагают, что российский военный корабль "Москва" все еще на плаву. В Оборонном ведомстве США предполагают, что крейсер направляется в Севастополь.

"Наша оценка состоит в том, что крейсер все еще борется с огнем на борту", сказал – чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, на подбитом флагмане РФ "Москва" могли быть ядерные боеприпасы. Ядерной частью могут быть оснащены противокорабельные ракеты П-1000 "Вулкан". Эксперты считают, что по крайней мере часть этих ракет могут иметь ядерную боевую часть в 350 килотонн, вместо обычной 500-килограммовой фугасно-кумулятивной. Кроме того, на крейсере может быть и другое ядерное оружие.