Королевские пехотинцы уничтожили БМП врага: "зажигательные" кадры

Королевские пехотинцы из состава 24 ОМБр имени короля Даниила в Луганской области уничтожили российскую боевую машину пехоты. Вражеская техника горела ярким пламенем на фоне украинской ночи.

Соответствующие кадры в Facebook показал глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай. Он отметил, что российская БМП "пошла за российским кораблем".

"Боевая машина пехоты оккупантов на Луганщине пошла туда, куда и "Русский военный корабль" в Черном море. Задачи у них были совершенно разные, но направление им указали правильное", – подчеркнул Гайдай.

Видео дня

Напомним: ранее в ВСУ тоже показали "зажигательное" видео уничтожение вражеской техники. Очередную филигранную работу по уничтожению техники захватчиков на востоке проделали воины 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского. На кадрах с высоты птичьего полета видно, как воины из путинской армии на танках и других машинах укрылись в хвойном лесу. Но украинские защитники их быстро обнаружили.

Также бойцы 10-й горно-штурмовой бригады уничтожили несколько единиц техники российских оккупантов. Боевые машины противника сгорели дотла.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гайдай сообщил, что в ночь на 20 апреля в Луганской области было зафиксировано меньше наступлений врага и обстрелов. Вероятно, это связано с тем, что оккупанты несут огромные потери среди личного состава.