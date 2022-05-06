Контуженные и умершие животные, развалившиеся дома и школы: что происходит под оккупированным Изюмом. Видео

Украинские военные показали, как живут села на Изюмском направлении Харьковской области, которые российские оккупанты пытаются захватить. На улицах там лежат убитые и контуженные животные, жилые дома и школы разрушены.

Страшные кадры опубликовали в Facebook 93-й ОМБр Холодный Яр. Населенный пункт безжалостно избит вражескими снарядами.

Напомним: село Русская Лозовая под Харьковом недавно было освобождено от российских оккупантов. В зачистке населенного пункта от захватчиков участвовали разведчики вместе со спецподразделением "Кракен". Воины показали соответствующее видео. После изгнания оккупантов над селом снова был поднят украинский флаг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские военные вошли в село Заводье в Харьковской области, расположенное неподалеку от Изюма. Бойцы выбросили оттуда российских захватчиков, которые в течение нескольких недель разрушали населенный пункт, зверствовали и мародерили.