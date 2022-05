Контрнаступление ВСУ на Харьковщине расширилось – Институт изучения войны

Успешные украинские контратаки на северо-востоке Харьковщины заложили основу для дальнейшего контрнаступления на этом направлении. Теперь Вооруженные силы Украины могут в ближайшие дни вытеснить российские войска из диапазона достижения артиллерии к Харькову.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, или ISW). По его данным, ВСУ идут в контрнаступление вдоль широкой дуги вокруг Харькова.

"Украинские войска за последние сутки захватили несколько населенных пунктов к северу и востоку от Харькова, что уменьшило возможности российских войск угрожать второму по величине городу Украины", – говорится в отчете ISW.

Институт изучения войны утверждает, что эта украинская операция успешно перерастает в более широкое контрнаступление – в отличие от более локальных контратак, которые украинские силы вели в течение этой войны раньше с целью остановить наступление России.

Видео дня

"Украинские силы, в частности, отвоевывают территорию вдоль широкой дуги вокруг Харькова, а не сосредотачиваются на узком ударе. Это указывает на способность начать более масштабные наступательные операции, чем мы наблюдали до сих пор во время войны (поскольку украинские силы преимущественно отвоевали окрестности Киева после российского отступления, а не в большом контрнаступлении)", – пишут в ISW.

Отдельно отмечается готовность украинских войск сосредоточить силы, необходимые для наступательных операций таких масштабов вместо того, чтобы задействовать их для обороны на Донбассе. По мнению аналитиков ISW, это дополнительно свидетельствует об уверенности ВСУ в своей способности дать отпор российским попыткам окружить украинские силы на Северодонецком направлении.

Ранее OBOZREVATEL со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сообщал, что Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях.

В свою очередь, 6 мая украинские воины возобновили контроль над пятью населенными пунктами в Харьковской области. От оккупантов освобождены Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково и Победа.