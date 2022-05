Контрнаступление ВСУ к северо-востоку от Харькова вынудило войска РФ провести передислокацию, – эксперты

За сутки 8 мая путинская армия не добилась значительного продвижения ни на одном из направлений в войне против Украины. Контрнаступление ВСУ к северо-востоку от Харькова вынудило оккупантов передислоцироваться в облцентр вместо того, чтобы усилить свои застопорившиеся операции в других местах на востоке Украины.

Такую оценку российской наступательной кампании дали в Институте изучения воны (Institute for the Study of War, ISW). По словам экспертов, силы РФ продолжают свои попытки выйти к админграницам Донецкой и Луганской областей, но не достигла существенных территориальных успехов с момента захвата Попасной 7 мая.

Отмечается, что ныне российские захватчики, вероятно, концентрируются в Белгороде (РФ), чтобы усилить свои усилия на севере Харькова и предотвратить приближение продолжающегося контрнаступления ВСУ к украинско-российской границе.

Тем временем подразделения оккупантов, которые находятся под Изюмом, не проводили оттуда подтвержденных ударов ни на каком направлении. Вместо этого они сосредоточились на перегруппировке, пополнении и разведке украинских позиций, чтобы продолжить наступление к юго-западу и юго-востоку от Изюма – к Барвинково и Славянску.

"8 мая россияне усилили наземные, воздушные и артиллерийские атаки в Донецкой и Луганской областях. Украинские источники сообщили, что Силы обороны вышли из Попасной, и это подтверждает тот факт, что россияне установили полный контроль над городом за последние несколько дней", – говорится в материале.

В ISW подчеркивают, что намерения оккупантов выйти на административные границы Луганщины и Донбасса подтверждаются кадрами в социальных сетях продолжающихся боев на существующих линиях наступления войск РФ.

Также украинские источники сообщили об активных боях в Белогоровке, Воеводовке и Лисичанске. По мнению военных аналитиков, это указывает на то, что российские силы могут намереваться окружить Северодонецк с юга (в поддержку продолжающихся операций в Рубежном) и продвигаться на запад к границе Луганской области.

Ссылаясь на те же данные Генштаба, они подчеркнули, что части российской 90-й танковой дивизии действуют вокруг Лимана в районе поселков Шандрыголово и Александровка, которые находятся менее чем в 20 км от границы Донетчины.

"Российские войска продолжали свои наземные атаки, продвигаясь к границам Донецкой и Луганской областей, но не добились никаких территориальных завоеваний. Они штурмовали металлургический комбинат "Азовсталь" и предпринимали усилия по экономической интеграции оккупированного Мариуполя в более широкую российскую экономику", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ подчеркивают, что на 75-е сутки войны оккупанты ведут активные действия на двух направлениях и стягивают силы в Белгородскую область РФ, пытаясь компенсировать потери. В то же время украинские защитники мужественно отбивают вражеские атаки и уничтожают захватчиков вместе с техникой.