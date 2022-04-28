Командующий Воздушными силами рассказал, что нужно Украине для закрытия неба

Для того, чтобы Воздушные силы Украины могли самостоятельно закрыть небо, им нужны современные зенитные ракетные комплексы среднего и большого радиуса действия, а также современные истребители. Такое оружие можно применить против российских самолетов, которые бомбят украинские города.

Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в обращении, опубликованном в Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ. Он выразил благодарность всему миру за поддержку, однако подчеркнул, что для победы этого мало (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мы били, бьем, и будем бить врага той техникой, которая у нас есть на вооружении. Но для того, чтобы Воздушные Силы самостоятельно закрыли небо над Украиной, одних ПЗРК "Стингер" и "Старстрик", предоставленных партнерами, недостаточно. Это переносные комплексы малого радиуса действия, прежде всего, предназначенные для уничтожения маловысотных целей, таких как вертолеты", – рассказал Олещук.

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Он подчеркнул, что достать таким вооружением самолеты, бомбардирующие украинские города, невозможно.

"Нам нужны современные зенитные ракетные комплексы среднего и большого радиуса действия, для эффективного зенитного ракетного прикрытия воздушного пространства. А также современные истребители для истребительного прикрытия неба в системе противовоздушной обороны государства", – отметил командующий Воздушными силами, добавив, что оружие нужно Украине уже сегодня.

Как сообщал OBOZREVATEL, регламентный комитет Конгресса США рассмотрит законопроект, который позволит предоставлять Украине оружие и боеприпасы по ускоренной процедуре. Приняв данный закон, можно будет миновать большую часть бюрократических препон.