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Командующий Воздушными силами рассказал, что нужно Украине для закрытия неба

Марина Погорилко
Война в Украине 2022
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ВС Украины нуждаются в современном вооружении

Для того, чтобы Воздушные силы Украины могли самостоятельно закрыть небо, им нужны современные зенитные ракетные комплексы среднего и большого радиуса действия, а также современные истребители. Такое оружие можно применить против российских самолетов, которые бомбят украинские города.

Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в обращении, опубликованном в Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ. Он выразил благодарность всему миру за поддержку, однако подчеркнул, что для победы этого мало (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мы били, бьем, и будем бить врага той техникой, которая у нас есть на вооружении. Но для того, чтобы Воздушные Силы самостоятельно закрыли небо над Украиной, одних ПЗРК "Стингер" и "Старстрик", предоставленных партнерами, недостаточно. Это переносные комплексы малого радиуса действия, прежде всего, предназначенные для уничтожения маловысотных целей, таких как вертолеты", – рассказал Олещук.

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Он подчеркнул, что достать таким вооружением самолеты, бомбардирующие украинские города, невозможно.

"Нам нужны современные зенитные ракетные комплексы среднего и большого радиуса действия, для эффективного зенитного ракетного прикрытия воздушного пространства. А также современные истребители для истребительного прикрытия неба в системе противовоздушной обороны государства", – отметил командующий Воздушными силами, добавив, что оружие нужно Украине уже сегодня.

Командующий Воздушными силами ВСУ рассказал, какой вооружение нужно Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, регламентный комитет Конгресса США рассмотрит законопроект, который позволит предоставлять Украине оружие и боеприпасы по ускоренной процедуре. Приняв данный закон, можно будет миновать большую часть бюрократических препон.