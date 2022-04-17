Командование ЧФ РФ запретило выход кораблей из бухты Севастополя из-за уничтожения крейсера "Москва", – Геращенко

Командование Черноморского флота РФ запретило кораблям российских военно-морских сил покидать бухту в оккупированном Севастополе. Запрет объявлен до установления причины крушения флагманского крейсера "Москва".

Также российское командование ищет методы "эффективного противодействия" украинским противокорабельным ракетам "Нептун". Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, ссылаясь на источники в разведке.

"Таким образом российский флот оказался фактически заперт в гавани временно оккупированного украинского Севастополя", – написал он.

Поэтому РФ больше "не в состоянии" планировать наступательные и десантные операции в территориальных водах Украины из-за угрозы потери других суден, добавил Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские журналисты начали называть имена погибших моряков на ракетном крейсере "Москва". При этом в РФ уверяют, что весь экипаж удалось спасти.