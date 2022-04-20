Командиры бросают оккупантов на произвол судьбы: назревает бунт. Аудиоперехват СБУ

Безумные потери путинской армии и отношение к личному составу со стороны российских командиров, как к мусору, деморализуют оккупантов. В части подразделений назревают настоящие бунты.

Теперь перед возмущенными солдатами оккупационной армии - непростой выбор: жаловаться на командиров в военную прокуратуру по возвращении в РФ или пристрелить на месте в Украине. Об этом свидетельствуют телефонные разговоры оккупантов со своими родными из России, один из которых опубликован Службой безопасности Украины.

В СБУ утверждают, что часть солдат оккупационной армии готова бунтовать против своих командиров. И не просто так: российские офицеры относятся к личному составу, как к мусору.

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"Приехал наш полкан, мы его спрашиваем - что нам делать? У нас нет оружия, ничего. Здесь БТРы катаются. А он говорит: "Еб*шьте всех гражданских. Кто не уйдет - всех еб*шьте". Ну вот как?! А потом кричал: "Кто пост оставит - будет дезертиром", - говорит оккупант брату.

Тот советует "посылать их на*уй".

Оккупант также жалуется, как его подразделение попало в окружение украинских войск и он чудом спасся от смерти. При этом командование путинской армии о них просто "забыло".

"Мы три дня без ничего вообще сидели. Наше командование, которое у нас - они получили провизию, сигареты, питание. Знаешь, что они сделали? Руководство наше съе*алось, нас бросило - и съе*алось. И мы не знаем даже, где они... Не дали людям ни пути к отступлению, ничего не сказали, даже провизию "зажали", - рассказывает солдат путинской армии.

В настоящее время перед возмущенными оккупанами стоит непростая дилемма: расстрелять "офицеров" или дождаться возможного возвращения домой и там написать "целый том" заявлений в военную прокуратуру РФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты жалуются, что им мало платят, некоторые не хотят воевать: "бунтарей" арестовали.