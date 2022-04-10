"Командир подал документы, якобы я танк подбил": оккупант признался жене, как они придумывают "достижения" в Украине. Аудио
Российский оккупант в телефонном разговоре со своей женой признался, что они придумывают военные "достижения" в Украине. Его командир подал документы, что якобы подбил танк, но этого не было.
По словам захватчика, за такие "достижения" дают денежные выплаты. Соответствующий разговор перехватил и опубликовал Служба безопасности Украины.
В частности, вот такой диалог состоялся между рашистом и его женой:
- Командир подал документы, будто я танк подбил, нах*й.
– А на самом деле?
– Какой танк?! Где я его возьму, нах*й?
– За это выплата…
– Сколько?
– Сто!
- Них*я себя!
"Такое впечатление, что сплошные фейки и ложь – национальная идея россиян. Они обманывают весь мир, когда говорят, что пришли к нам для "денацификации". Дурят свое население, когда рассказывают об отсутствии потерь и "успешности" операции. И как показывает эти перехват, они обманывают сами себя. Военные военных", - подчеркнули в СБУ.
Там также добавили, что Вооруженные силы Украины скоро гостеприимно встретят и этого воина, и его командира.
Напомним, российский оккупант, взятый в плен нашими защитниками, рассказал о зверствах армии Путина в Украине. По его словам, по нему открыли огонь свои же.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Пленный оккупант Магсад Мустафаев призвал россиян перестать верить во ложь власти. Он заявил, что Путин совершил из народа РФ фашистов, и преступления России будут помнить многие поколения людей.
Пленный российский оккупант рассказал, что Кремль отправил служить в Украину военный оркестр. По словам захватчика, он сдался в плен ВСУ, как только появился случай. С момента вторжения РФ на территорию Украины он был близ границы Черниговской области, а затем был перенаправлен на новое место дислокации.