'Командир подал документы, якобы я танк подбил': оккупант признался жене, как они придумывают 'достижения' в Украине. Аудио

Российский оккупант в телефонном разговоре со своей женой признался, что они придумывают военные "достижения" в Украине. Его командир подал документы, что якобы подбил танк, но этого не было.

По словам захватчика, за такие "достижения" дают денежные выплаты. Соответствующий разговор перехватил и опубликовал Служба безопасности Украины.

В частности, вот такой диалог состоялся между рашистом и его женой:

- Командир подал документы, будто я танк подбил, нах*й.

– А на самом деле?

– Какой танк?! Где я его возьму, нах*й?

– За это выплата…

– Сколько?

– Сто!

- Них*я себя!

"Такое впечатление, что сплошные фейки и ложь – национальная идея россиян. Они обманывают весь мир, когда говорят, что пришли к нам для "денацификации". Дурят свое население, когда рассказывают об отсутствии потерь и "успешности" операции. И как показывает эти перехват, они обманывают сами себя. Военные военных", - подчеркнули в СБУ.

Видео дня

Там также добавили, что Вооруженные силы Украины скоро гостеприимно встретят и этого воина, и его командира.

Напомним, российский оккупант, взятый в плен нашими защитниками, рассказал о зверствах армии Путина в Украине. По его словам, по нему открыли огонь свои же.

Как сообщал OBOZREVATEL :