Командир морпехов обратился к Эрдогану с просьбой спасти людей из 'Азовстали'

Командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), который вместе с другими украинскими военнослужащими находится в заблокированном россиянами Мариуполе, обратился президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Он призвал турецкого лидера применить к мариупольскому гарнизону процедуру "экстракшн".

В эфире канала Habertürk TV в пятницу, 29 апреля, Волына напомнил, что на "Азовстали" сейчас находятся около 600 раненных военных, все они нуждаются в медицинской помощи. Кроме того, на заводе, который непрерывно атакуют войска России, есть гражданские (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам командира морпехов, некоторые из них тоже имеют ранения. Всего на "Азовстали" сотни мирных жителей, среди них дети, самому младшему всего четыре месяца.

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"Обращаюсь с просьбой к турецкому народу, к господину президенту применить к нам процедуру экстракшн, сделать все для того, чтобы вывезти гарнизон Мариуполь на территорию Турции, практически забрать нас из "Азовстали" с гарантиями безопасности с турецкой стороны", – сказал Волынский.

Украинский защитник отметил, что гражданские и военные в Мариуполе очень рассчитывают на помощь Турции.

Он добавил, что ситуация в заблокированном войсками РФ очень сложная – бои не прекращаются, оккупанты наносят удары авиацией, артиллерией, штурмуют "Азовсталь" танками, боевыми машинами пехоты.

Процедура extraction предполагает вывоз, выведение военных и гражданских из места боевых действий в безопасную зону, в частности – на территорию третьего государства. Такую же процедуру применяли в 1940 году для вывода англо-французских войск из Дюнкерка.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне командир морпехов заявил, что в Мариуполе ситуация находится "за пределами гуманитарной катастрофы". Он объяснил, что оккупанты оставили без необходимой медицинской помощи сотни людей.