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Командир морпехов написал письмо Папе Римскому и попросил спасти людей из Мариуполя. Фото

Лилия Рагуцкая
Война в Украине 2022
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Командир морпехов написал письмо Папе Римскому и попросил спасти людей из Мариуполя. Фото

Защитники Мариуполя просят весь цивилизованный мир о спасении мирных жителей уничтожаемого Россией города на побережье Азовского моря. Командир 36 отдельной бригады морской пехоты, которая до сих пор держит оборону в осажденном и частично захваченном оккупантами Мариуполе, обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой эвакуировать невинных людей из созданного РФ ада.

Бесстрашный воин, майор Сергей Волына написал Понтифику письмо из Мариуполя. Его командир 36 ОБМП передал адресату через украинские СМИ.

Командир 36 ОБМП Сергей Волына

В письме к Папе Римскому украинский воин отметил, что не является католиком, но точно знает, что свет всегда побеждает тьму.

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Он рассказал, как отважно пытаются его побратимы защитить стираемый с лица земли Россией вместе с людьми город уже более 50 дней. За каждый метр святой украинской земли ее защитники вступают в ожесточенные схватки с оккупантами. Но ни один из них не жалеет о том, что избрал путь воина - и оказался именно в этой, одной из самых горячих и, вероятно, самой трагической точке российско-украинской войны.

"Я воин. Я офицер, давший присягу на верность своей стране. И я готов сражаться до конца. Несмотря на превосходящую силу врага, несмотря на бесчеловечные условия на поле битвы, постоянные артиллерийские и ракетные обстрелы, нехватку воды, еды и медикаментов. Вы, вероятно, видели многое в своей жизни. Но уверен, что никогда не видели, что сейчас происходит в Мариуполе. Ибо именно так выглядит ад на земле", - пишет Волына.

Командир 36 ОМБр рассказал Понтифику о том, какой кромешный ужас переживают уже почти два месяца ни в чем не повинные мирные жители.

"У меня мало времени, чтобы описать все ужасы, которые я вижу здесь каждый день. На заводе в бункерах живут женщины с детьми, младенцами. В голоде и холоде. Каждый день под прицелом вражеской авиации. Каждый день умирают раненые, потому что нет медикаментов, нет воды, нет пищи", - описывает катастрофу в Мариуполе защитник города.

Он убежден: такие страдания должны быть остановленны немедленно. И не только лишь молитвами за спасение, но и реальными действиями, которые не позволят России уничтожить людей из мирного украинского города, которые уже видели нечто, что страшнее смерти.

"Я обращаюсь к вам за помощью. Ибо настало время, когда не единственными молитвами. Помогите спасти их. После бомбежки драмтеатра уже ни у кого не осталось веры российским оккупантам. Донесите миру правду, эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны, который хочет сжечь все живое", - призвал Папу Римского украинский воин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что иностранный журналист обнародовал детали разговора с защитником Мариуполя. Тот заявил, что украинские воины никогда не согласятся на требование российских оккупантов сложить оружие и сдаться. После того, что РФ творила с украинцами в мирных городах и селах нашей страны, защитники Мариуполя намерены противостоять оккупантам до конца.

При этом глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил о возможности деблокировать и освободить город.