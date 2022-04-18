Командир морпехов написал письмо Папе Римскому и попросил спасти людей из Мариуполя. Фото

Защитники Мариуполя просят весь цивилизованный мир о спасении мирных жителей уничтожаемого Россией города на побережье Азовского моря. Командир 36 отдельной бригады морской пехоты, которая до сих пор держит оборону в осажденном и частично захваченном оккупантами Мариуполе, обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой эвакуировать невинных людей из созданного РФ ада.

Бесстрашный воин, майор Сергей Волына написал Понтифику письмо из Мариуполя. Его командир 36 ОБМП передал адресату через украинские СМИ.

В письме к Папе Римскому украинский воин отметил, что не является католиком, но точно знает, что свет всегда побеждает тьму.

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Он рассказал, как отважно пытаются его побратимы защитить стираемый с лица земли Россией вместе с людьми город уже более 50 дней. За каждый метр святой украинской земли ее защитники вступают в ожесточенные схватки с оккупантами. Но ни один из них не жалеет о том, что избрал путь воина - и оказался именно в этой, одной из самых горячих и, вероятно, самой трагической точке российско-украинской войны.

"Я воин. Я офицер, давший присягу на верность своей стране. И я готов сражаться до конца. Несмотря на превосходящую силу врага, несмотря на бесчеловечные условия на поле битвы, постоянные артиллерийские и ракетные обстрелы, нехватку воды, еды и медикаментов. Вы, вероятно, видели многое в своей жизни. Но уверен, что никогда не видели, что сейчас происходит в Мариуполе. Ибо именно так выглядит ад на земле", - пишет Волына.

Командир 36 ОМБр рассказал Понтифику о том, какой кромешный ужас переживают уже почти два месяца ни в чем не повинные мирные жители.

"У меня мало времени, чтобы описать все ужасы, которые я вижу здесь каждый день. На заводе в бункерах живут женщины с детьми, младенцами. В голоде и холоде. Каждый день под прицелом вражеской авиации. Каждый день умирают раненые, потому что нет медикаментов, нет воды, нет пищи", - описывает катастрофу в Мариуполе защитник города.

Он убежден: такие страдания должны быть остановленны немедленно. И не только лишь молитвами за спасение, но и реальными действиями, которые не позволят России уничтожить людей из мирного украинского города, которые уже видели нечто, что страшнее смерти.

"Я обращаюсь к вам за помощью. Ибо настало время, когда не единственными молитвами. Помогите спасти их. После бомбежки драмтеатра уже ни у кого не осталось веры российским оккупантам. Донесите миру правду, эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны, который хочет сжечь все живое", - призвал Папу Римского украинский воин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что иностранный журналист обнародовал детали разговора с защитником Мариуполя. Тот заявил, что украинские воины никогда не согласятся на требование российских оккупантов сложить оружие и сдаться. После того, что РФ творила с украинцами в мирных городах и селах нашей страны, защитники Мариуполя намерены противостоять оккупантам до конца.

При этом глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил о возможности деблокировать и освободить город.