Командир полка "Азов", который защищает окруженный россиянами Мариуполь, подполковник Денис Прокопенко обратился к мировым лидерам. Военный призвал их обеспечить работу гуманитарного коридора, по которому из города эвакуируют гражданское население и увезут тела убитых.

Его обращение опубликовали в Telegram-канале "АЗОВ – Мариуполь". Также азовцы показали, как уже более 50 дней в бункерах в Мариуполе живут женщины, дети и пожилые люди (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Именно этих гражданских людей, которые нашли приют рядом с украинскими защитниками и прячутся в частности в бомбоубежище завода "Азовсталь", сейчас беспощадно обстреливают россияне. Оккупанты и их коллаборанты хорошо об этом знают и осознанно наносят удары по заводу.

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"Зная, что здесь гражданские, сбрасывают авиационные противобункерные бомбы, обстреливают ракетами и всеми имеющимися артиллерийскими средствами, в том числе с кораблей. Драмтеатр, роддомы, школы, больницы, детские сады были уничтожены теми, кто сейчас предлагает им безопасность и возможность эвакуации ", – сказал Прокопенко.

Он подчеркнул, что российским оккупантам никто не верит, поэтому люди остаются в Мариуполе в опасности.

"Поэтому я призываю политиков всего цивилизованного мира: организуйте зеленый коридор, предоставьте гарантии безопасности, чтобы немедленно провести эвакуацию гражданских, раненых и вывезти тела убитых воинов, которые должны быть похоронены с почестями", – обратился командир "Азова" к мировым лидерам.

В бункерах в Мариуполе остается немало детей, многим из них всего несколько месяцев. Украинские воины не только защищают жизни гражданских жителей города, но и обеспечивают их едой и предметами первой необходимости. Однако досыта все равно давно никто не ест.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты начали бить сверхтяжелыми авиационными бомбами по металлургическому комбинату "Азовсталь". Там скрываются около 1000 мирных граждан, в том числе маленькие дети.

Захватчики заявляют, что уже получили полный контроль над украинским Мариуполем, однако защитники города продолжают их "минусовать". Украинские воины пошли в контратаку и ликвидировали немало живой силы оккупантов.