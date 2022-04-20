'Колонна пыталась прорваться': украинский защитник рассказал, как громили оккупантов на Киевщине. Видео

В прошлом месяце Вооруженные силы Украины героически разбили российских оккупантов в Киевской области. В поселке Большая Дымерка под Киевом они остановили колонну вражеской бронетехники, которая шла на прорыв по трассе.

Об этом рассказал украинский воин с позывным "Глечик". До того, как вступить в ряды ВСУ, он был полицейским, а боевой опыт получил на Донбассе – в Авдеевке (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нам была команда – готовность номер один. Я уже Джавелин прогрел, но не получилось. Командир на себя взял все, разбил колонну, драпали они нормально так", – сказал военный.

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Они были готовы буквально на все, чтобы российские танки не прошли дальше. Несмотря на то, что воинов, как и оружия у них, было немного, военные не знали страха.

"Люблю адреналин. Его здесь достаточно в армии", – рассказал воин ВСУ. По его словам, наши защитники готовы были останавливать врага даже голыми руками, чтобы не дать ему захватить Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска, отступая с территории Киевской области, оставили после себя разруху. В частности, в поселке Большая Дымерка перед бегством оккупанты устроили погромы в домах местных жителей.