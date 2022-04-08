Количество жертв ракетного удара РФ по вокзалу в Краматорске выросло до 50: погибли 5 детей

Количество жертв ракетного удара по вокзалу в Краматорске выросло до 50 человек. Двенадцать украинцев, которые получили тяжелые ранения и были госпитализированы, скончались в больнице.

Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он отметил, что всего в медицинские учреждения города были доставлены 98 человек.

"Пятьдесят погибших, из них пятеро – дети. Такое количество жертв на этот час в результате удара оккупационных войск "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска. Из 98 раненых, которые были доставлены в медучреждения, 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин. Двенадцать из них скончались в больнице. 38 человек погибли прямо на вокзале", – сказано в сообщении.

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Ожидается, что за медицинской помощью в течение одного-двух дней будут обращаться и другие пострадавшие – так что количество жертв будет постоянно меняться.

8 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. Местные больницы не справляются с количеством раненых, заявил мэр города Александр Гончаренко. "Много людей тяжелых, без рук, ног. Их оперируют 30-40 хирургов одновременно", – отметил он.

Как заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, оккупанты, нанося ракетный удар по вокзалу, прекрасно знали, что там находятся люди. Они сознательно убили десятки невинных.

Российские Telegram-каналы еще вчера намекали на возможный обстрел вокзала. В одном из постов гражданам, которые эвакуируются из Краматорска, рекомендовалось уезжать не на железнодорожном транспорте. Кроме того, в первые минуты после атаки пропагандистские паблики взяли на себя ответственность за ракетный удар. Однако после того, как стало известно о смерти мирных жителей, эти сообщения были удалены.

С осуждением оккупантов сразу же выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. А глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости введения новых санкций против Кремля, а также передачи Киеву дополнительного оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернигове с начала полномасштабного вторжения РФ погибли около 700 человек. Примерно 40 человек считаются пропавшими без вести.