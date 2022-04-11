Климкин: Путина не остановит проигрыш в битве за Донбасс, этот режим нужно валить военным путем. Интервью

Тот факт, что Россия больше не является членом Совета по правам человека ООН, почти не повлияет на страну-агрессора. Существует юридический механизм лишения РФ статуса постоянного члена и права вето в Совбезе ООН, но по определенным причинам страны-союзники Украины не заинтересованы в этом.

Президент страны-агрессора Владимир Путин будет продолжать атаки на Украину, даже если потерпит поражение в битве за Донбасс. Пока Кремль требует от Украины только капитуляции. Украина должна готовиться к свержению этого режима, в частности, военным путем.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

– Генассамблея ООН исключила Россию из Совета ООН по правам человека. Каково ваше мнение по поводу перечня стран, которые выступили против этого решения, в частности, Китая?

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– Это стандартная позиция Китая. Он не хочет, чтобы что-нибудь подобное случилось и с ним. Китай всегда так действует. Он пытается, чтобы в международных организациях его не ограничивали. Потому и проголосовал против. Здесь нет ничего удивительного.

– Как это решение об исключении из Совета повлияет на страну-агрессора?

– На агрессора никак не повлияет, поскольку о правах человека в России никто не думает. Но это ограничит возможности России манипулировать на площадке Совета по правам человека.

Вообще пребывание России в Совете по правам человека после того, что все увидели во время российской агрессии в Украине – это некий нонсенс. Потому очень хорошо, что это произошло.

– Можно ли как-то решить проблему права вето РФ в Совбезе ООН, проблему ее статуса постоянного члена? Или это уже не имеет принципиального значения?

– Имеет. На самом деле можно лишить права вето и отчасти его ограничить. Это можно сделать решением Суда ООН, чего мы, собственн,о и хотим добиться в рамках наших судебных исков.

Что касается исключения России из Совбеза, то для этого следует пересматривать Устав ООН. Россия его не соблюдает и постоянно нарушает.

Но сейчас исключение РФ из Совбеза приведет к параличу всего Совбеза, а это не выгодно всем остальным членам, в том числе и нашим друзьям. Потому они относятся к этому очень осторожно.

Поэтому сейчас они пытаются заблокировать любое влияние России в Совбезе, то есть неформально заблокировать возможность принимать решения, направленные против нас и коллективного Запада.

Это не самый лучший путь, но путь, который они считают приемлемым.

– Алексей Арестович заявил, что фактически сегодня Россия применяет против нас ракеты, которые Украина в свое время передала РФ согласно Будапештскому меморандуму. Нам действительно нужны новые гарантии безопасности. В этом контексте президент Франции Макрон заявил, что эта страна готова предоставить их Украине после войны. Как вы можете прокомментировать эти заявления?

– Что касается заявления Алексея, я его не слышал, но в Будапештском меморандуме нет ничего о передаче каких-либо ракет. Это я точно знаю.

Если речь идет о стратегических континентальных баллистических ракетах, то они сегодня не применяются. Это только ракеты, которые могли нести ядерные боеголовки. Но, возможно, он имел в виду что-нибудь другое.

Что касается Франции, то я не знаю, какие гарантии подразумеваются. Пока я не увижу этих гарантий, я не могу комментировать чье-либо желание их соблюдать или не соблюдать.

Я считаю, что мы являемся лучшей гарантией нашей безопасности. Мы это показали. Дополнительные гарантии – это всегда хороший разговор, о них нужно говорить. Но желания отдельных стран предоставить нам гарантии, близкие к натовским, я пока не вижу.

– По вашему мнению, может ли очередное наступление России на восток страны – битва за Донбасс – стать переломным в этой войне?

– Попытки будут и дальше независимо от поражений Путина. Действительно, они сейчас попытаются захватить территорию Донецкой и Луганской областей, объявить их независимыми, но и потом они не прекратят своего наступления.

Пока Россия настаивает на капитуляции Украины. В какой форме – это другое дело. Но, тем не менее, на капитуляции. Не нужно думать, что захватив Донбасс, Путин остановится.

Необходимо готовиться к тому, чтобы победить этот режим, в том числе и военным путем. Иначе они будут бесконечно продолжать свои атаки. Так хочет Путин.