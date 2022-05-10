Климкин: на параде победы Путин нервничал, он боится Украины. Интервью

Рефреном выступления президента страны-агрессора России Владимира Путина на параде в честь Дня победы в Москве была попытка оправдаться. Он ни разу не упомянул Украину прямо и выглядел нервным. Агрессор до сих пор не хочет признавать украинскую государственность, но осознает, что все идет к поражению.

Впрочем, никакие мирные соглашения с этим режимом невозможны. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

– Вам не показалось, что во время речи Путин оправдывался перед россиянами?

– Очевидно. Там есть несколько вещей, которые действительно впечатляют. Среди наиболее важного – это то, что он ни разу не упомянул Украину. Он даже не упомянул название нашего государства.

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Это значит, что, во-первых, его нервирует само упоминание, а во-вторых, он настойчиво не хочет признавать существование нашей государственности. Он постоянно говорит о родине, об исторических землях и другом бреде.

В этой речи и в другой во время выступления перед военными он говорит, что вроде бы не было никакого варианта, что "мы предлагали" и так далее. Он постоянно оправдывается. Это уже как рефрен.

– Он также не сказал ни слова о победе. Только в конце: "За победу! Ура!"

– Они так пишут, они меряют социологию. Но вообще речь довольно нервная, как по мне. И он довольно нервно читал ее.

– Можно ли сказать, что это речь главы проигрывающего в войне государства?

– Конечно, он понимает, что все идет к поражению, как бы он ни выдавал, что все идет по плану. Ведь захватить Украину за несколько дней не удалось. Сам текст речи и главное, как он ее читал, показывает его болезненное и нервное отношение к войне с нами. Любой психолог это вам скажет.

Его месседж очень прост: он нас не признает, он нас даже боится, относится к нам нервно и болезненно и хочет разговаривать с Западом.

– Можно ли спрогнозировать его дальнейшие действия, учитывая его вид, его настроение на параде? Например, готов ли он к компромиссам, готов садиться за стол переговоров и подписывать мирное соглашение с Украиной?

– Я не верю ни в какие мирные соглашения с этим режимом. Он намекает на разговор с Западом, он не хочет с нами разговаривать – он показал это, сознательно не упомянув Украину.

– Итак, Украина сможет сесть за стол переговоров с Россией, только когда произойдет полный разгром ее армии в этой войне?

– Когда произойдут дальнейшие российские поражения, тогда соответственно начнется серьезный разговор. А сейчас Путин хочет разговаривать с Западом.

Он дважды говорил, что не было другого шанса, а значит, он оправдывается и предлагает Западу снова начать этот разговор. Это очевидно.

– Каков возможный формат диалога Путина с Западом? И пойдет ли Запад на такой диалог?

– Он может быть даже неформальным. Я бы даже не назвал это диалогом. Это точно не разговор равных, но, тем не менее, коммуникация с Западом нужна, поскольку Путин думает о том, что будет с ним, что будет с его режимом. И он прекрасно понимает, что любая договоренность с нами без договоренности с Западом тоже невозможна.