Кличко обсудил с еврочиновником совместное возобновление украинских общин

Мэр Киева, Глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко пообщался онлайн с Генеральным секретарем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреасом Кифером.

Обсудили, в частности, ситуацию в Киеве и Украине, которая героически отстаивает сегодня свою государственность и свободу в войне, с которой пришел российский агрессор. "Также речь шла о законодательных инициативах правительства во время военного положения, национальной программе восстановления Украины и привлечении местных органов власти к ее реализации, – отметил Кличко. – Мы надеемся, что уже заявленные предложения разных городов по совместному восстановлению украинских общин будут воплощены. А также надеемся на системное сотрудничество в этом направлении с нашими европейскими побратимами", – подчеркнул Виталий Кличко.

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Андреас Кифер отметил дальнейшую поддержку местного самоуправления в Украине во время войны. В частности, в развитии эффективного сотрудничества и партнерства украинских общин с муниципалитетами Европы и в оказании помощи, в которой сегодня нуждаются украинские города и поселки.