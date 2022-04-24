Кличко: Многие города и страны мира оказали помощь Киеву и Украине. И это тоже помогло нам выстоять

Многие города Европы оказали помощь столице Украины и продолжают поддерживать Киев и Украину. Об этом в эфире специального эфира "Украина 24", посвященном двум месяцам героического противостояния украинцев российской агрессии, заявил мэр Киева Виталий Кличко. Участие в эфире принял и его брат, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, Владимир Кличко.

"За эти дни, месяцы, многие города и страны мира помогли и продолжают помогать Киеву и Украине. И это также помогло нам выстоять. Нас поддерживают и Варшава, и Париж, Мюнхен, Гамбург, Мадрид и Флоренция и многие другие города. Нам присылают гуманитарную помощь и принимают украинских переселенцев, которые спасаются от войны. Оказывают политическую поддержку. И сегодня, например, мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве между Киевом и Гамбургом", – сказал Виталий Кличко.

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Мэр столицы отметил, что его брат Владимир также все время общается и встречается с иностранными политиками, бизнесменами, влиятельными людьми, чтобы привлечь помощь для Украины и Киева. Он встретился с политическим руководством, представителями влиятельных партий Германии, где доказывал необходимость и важность, в частности поставки оружия Украине.

"Самое главное – это то, что мы, украинцы, продемонстрировали наш патриотизм. Мы не опустились, – сказал Владимир Кличко. – Наш пример показал иностранным партнерам, что не бояться России – это возможно. И мы видим, что мир меняет свое отношение "Нам сначала давали три дня. Говорили, что нас быстро завоюют. Но, мы показали, как надо отстаивать свою свободу. И у нас нет времени, чтобы ждать какие-то съезды партий, политические обсуждения. Нам нужно оружие сейчас! И мир это все больше понимает. Нам нужно защищать и освобождать свое государство!", – подчеркнул во время эфира Владимир Кличко.