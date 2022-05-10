Кличко: оккупанты повредили в Киеве 390 зданий, на восстановление нужно 70 млн евро

В результате военной агрессии России в столице Украины повреждены в общей сложности 390 зданий. Из них 222 – многоквартирные дома. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире общенационального телемарафона.

"Мы уже определили 20 домов, где надо в первую очередь начать восстановительные работы. Чтобы люди могли быстрее вернуться в свои дома. Приблизительная стоимость этих работ составит 5,8 млн евро. Другие дома специалисты еще обследуют, чтобы определить степень повреждений. Сегодня мы можем сказать что 17 столичных домов получили значительные повреждения и мы ждем рекомендаций экспертов", – подчеркнул Кличко.

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Он также отметил, что в городе от обстрелов и бомбардировок повреждены 75 учебных заведений, из которых 30 – дошкольные. 17 заведений здравоохранения, 11 заведений культуры.

"Всего ориентировочная стоимость на восстановление всех зданий в столице будет составлять более 70 млн евро. И об этом, в частности, мы сегодня говорили во время онлайн общения с представителями ЕБРР, которые готовы нам помогать в этом, – сказал мэр. – Мы предоставили временное жилье жильцам пострадавших домов . И уже вскоре приступим к работе, чтобы люди как можно быстрее вернуться в свои квартиры", – сообщил Виталий Кличко.