Кличко: Из плена российских оккупантов освобождены два городских главы – Сновска и Берислава

Городские главы Сновска и Берислава освобождены из плена российских оккупантов. Об этом мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Сразу две хорошие новости — городские главы Сновска и Берислава освобождены из плена! Александр Шаповалов, городской глава Берислава Херсонской области был взят в плен российскими оккупационными войсками 19 марта. Его захватили, когда он вместе с волонтерами доставлял гуманитарную помощь в Новую Каховку Александр Медведев, городской голова Сновска, Черниговщина, пробыл в плену оккупантов неделю. Его захватили 25 марта вместе с семью другими жителями громады. 28 марта 4 мирных жителей освободили, но судьба мэра оставалась неизвестной. Теперь он, наконец, свободен", – Виталий Кличко.

Видео дня

Он отметил, что оба мэра были захвачены орками из-за принципиальной позиции и отказа идти на сотрудничество с российскими оккупантами.