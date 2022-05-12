"Кладбище для вертолетов": оккупант пожаловался родным на регулярные провалы в Чернобаевке. Аудио

Российские оккупанты продолжают жаловаться родственникам на украинскую Чернобаевку в Херсонской области. Место, где они неоднократно терпели поражение от Вооруженных сил Украины, уже называют "чистилищем" для рашистов и кладбищем – для военной техники.

Об этом говорится в перехваченных Службой безопасности Украины разговорах. В частности, контрактник ВС РФ, рассказывая матери о "спецоперации в Украине", пожаловался, что на своем "опорнике" они находятся под постоянными обстрелами, поэтому другие оккупанты боятся туда ехать (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Со своей стороны, мать подчеркнула, что в Украине война: "Ага, у вас спецоперация, а детей и взрослых сколько погибло! Все разбомбили вы там".

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А вот в разговоре с отцом оккупант рассказал, что на этой территории – "кладбище" их военной техники все тяжелое оружие уничтожено и воевать им нечем.

"Приехали в Херсон, на базу, здесь вообще ж*па: кладбище вертолетов... все, накрыло, нахр*н, градами", – пожаловался путинский солдат.

Напомним, что из другого перехваченного разговора стало ясно, что российские оккупанты массово отказываются идти в наступление на Херсонском направлении. Особенно их пугает поселок Чернобаевка, где их используют как "пушечное мясо".

Захватчик из "ДНР" рассказал, что после побега россиян только 5 из 20 человек нового пополнения из "ДНР" согласились идти в атаку. А чтобы убедить других, российский командир прибег ко лжи: убедил их, что якобы солдаты будут обороняться, а не наступать.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля ВСУ в очередной раз нанесли удар по позициям российских оккупантов на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном, разбив захватчиков на этом месте уже в 17-й раз.