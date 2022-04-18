Читаю про ядерний удар по Україні до якого закликає Ківа.

Уявіть собі.

Ці всі вибл*дки були депутатами нашої української Верховноі Ради.

Та що там були - досі, с*ка, є депутатами.

Треба ще час витратити, щоб на 51 день відкритої російської агресії їх позбавити депутатського імунітету та мандата.

Більшість з ОПЗЖ.

Це ті самі вибл*дки, які першими дізналися від своїх російських керманичів, що буде війна і з’їб*лися з України, щоб перечекати поки тут всіх переб’ють, щоб повернутися.

Видео дня

Це ті самі вибл*дки, які почали очолювати тимчасові окупаційні адміністрації на окупованих територіях.

Це ті самі вибл*дки, які відкрито звертаються до керівництва Росії з проханням завдати ядерного удару по Україні

Це ті самі вибл*дки, які тут сиділи тихенько 6 тижнів і чекали, коли прийде руський мир, щоб стати для них "чего изволите".

Це ті самі вибл*дки, які замість публічних вибачень перед всіма українцями, хвилюються за свою шкуру та свій імідж в Росії.

Всі ці під*раси багато років просували руський мир в Україні.

Всі ці під*раси хлопаючи в ладоши малювали фейкові соцопитування, показуючи Москві як їх тут люблять і як на них тут чекають.

Всі ці під*раси по першому дзвінку їздили в Москву на фотосесії до Путіна.

Всі ці під*раси з ранку до ночі накачували ефіри фантазіями про утиск російськомовних, про фашистів-бандерівців, про братські народи.

Всі ці під*раси зараз або з’їб*лися або сидять і вичікують - може пронесе.

В Україні.

Заборонити назавжди призначати на будь які посади, обирати і бути обраними кожному, хто на момент 25.02.22 перебував у фракціях колаборантів або рахувався членом цих партій.

Віддати під суд з пожжиттєвим ув’язненням кожного колаборанта з числа депутатів, які сприяли тут руському миру і не засудили публічно дії Росії в день вторгнення.

Якщо чесно.

Я би всіх їх позбавив би назавжди громадянства України.

Тому що.

Кожен цей голуб руського миру на рівних з Путіним відповідальні за Бучу, за Ірпінь, за Мариуполь, за кожного біженця, за кожне згвалтування і кожне обірване українське життя.

І цей Ківа тому яскравий приклад.