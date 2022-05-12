Кислица призвал Совбез ООН помочь вывезти раненых с 'Азовстали'

Постоянный представитель Украины при Организации Объединённых Наций Сергей Кислица заявил, что международные организации должны делать все возможное, подключить все ресурсы, чтобы эвакуировать и спасти от смерти военных, которые остались в подвалах металлургического предприятия "Азовсталь". Добровольцы изнеможены, терпят жажду и голод, несут постоянные потери и не имеют доступа к элементарной медпомощи.

Об этом дипломат написал у себя в Facebook. Украинских защитников нужно доставить в безопасные места, где будет гарантировано их право на жизнь

"Наша страна встревожена дальнейшим закреплением репрессивной российской практики использования фильтрационных лагерей для украинцев, бегущих из опасных районов. Учитывая бесчеловечные условия и жестокое обращение, слово "фильтрация" можно рассматривать только как эвфемизм для "концентрации", – заметил Кислица на очередном заседании Совбеза ООН.

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Посол добавил, что Россия ежедневно продолжает свой ракетный террор, нанося удары в основном по гражданской инфраструктуре. С 24 февраля Россия выпустила более 2100 ракет по украинским городам и селам.

Напомним, что эвакуация с "Азовстали", организованная ООН и "Красным Крестом", не имела отношения к военным полка "Азов", поскольку международные гуманитарные организации не были готовы брать ответственность за подобную категорию украинцев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что металлургическое предприятие "Азовсталь", полностью разрушенное снарядами фашистов, будет восстановлено за деньги их же государства - России.