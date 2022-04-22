Кислица объяснил, почему ООН дает заниженные цифры по жертвам оккупантов в Украине

ООН представляет неполные данные о жертвах в Украине среди гражданского населения из-за внутренних правил. Организация не может предоставлять цифры, которые предварительно не подтвердились на бюрократическом уровне.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица. Он считает, что процесс установления реального числа погибших мирных жителей может растянуться на месяцы.

"Меня это не удивляет, потому что в конце концов они дадут правильную цифру. То, что они презентуют другие данные, которые отличаются от того, что предоставляют Украина или иностранные СМИ, не означает, что они отрицают их. Это означает только то, что они не подтвердили еще на бюрократическом уровне количество жертв, которое уже удалось верифицировать нам", – объясняет Кислица.

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Он добавляет, что в ООН постоянно подчеркивает то, что данные могут отличаться от реального количества жертв российской агрессии. Однако впоследствии организация внесет в списки всех погибших. "Этот процесс будет продолжаться непрерывно, в течение месяцев, если не лет", – комментирует постоянный представитель Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Генсек ООН предложил встречу президентам Украины и России для того, чтобы обсудить необходимость установления мира.