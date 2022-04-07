Ким заявил, что в Николаевской области почти не осталось российских оккупантов

Защитники Украины восстановили контроль практически над всей территорией Николаевской области. Однако оккупанты продолжают обстреливать областной центр.

Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью журналисту Дмитрию Гордону. По словам Кима, россияне все еще хотят посеять панику среди мирных жителей и нанести им максимальный ущерб.

"У нас в области их практически не осталось. Там Снегиревка и паре сел на юге. Но из-за того что эти орки, уроды, ничего не могут сделать, они обстреливают наш город дистанционно из "Смерчей", – рассказал он.

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Также оккупанты пытаются запугать украинцев, рассказывая, что они готовят наступление, собрав "1000 танков, 700 ракетниц, 5000 людей".

"Но их там нет. Они наоборот передислоцируются, заживляют свои раны, вывозят технику чинить, уже не бросают, окапываются и боятся. Сидят в окопах, с*ут и ждут, что мы будем на них нападать. Они подло воюют", – отметил Ким.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что в Николаевской области оккупантов почти не осталось. Также, по его словам, россияне готовятся убраться из Херсона и уже "подготовили город к сдаче".