Ким заявил, что оккупанты наносят хаотичные удары по Николаеву: ситуация сложная в городах на линии фронта

Российские оккупанты наносят удары по Николаеву хаотично, враждебные действия совершенно нелогичны. Разрушены и повреждены более 2 тысяч жилых и общественных зданий, пострадали более шестисот жителей.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким во время брифинга в Украинском медиа-центре. По его словам, всего во время боевых действий в Николаевской области пострадали 620 граждан, погиб 161 человек, из них 6 детей.

В частности, в результате ракетного удара по зданию Николаевской ОГА 36 человек погибли и еще 34 получили ранения.

"Вчера обстреляли две больницы, детский дом и лабораторный центр. Удары случайные, лишенные логики. В общем, сложной остается ситуация только в городах на линии фронта. В основном работают аптеки и магазины. Мы доставляем и раздаем гуманитарную помощь, 680 тонн уже выдано, есть продукты и вода", – сказал Ким.

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По словам Кима, на 1 апреля из Николаевской области эвакуировали 9 840 человек, среди них значительное количество детей и маломобильных лиц. В пределах области около 2 тысяч человек доставлены в безопасное пребывание, половина из них дети.

"На данный момент ситуация контролируемая, вражеского наступления нет, город и область открыты, движение свободно. Мы стремимся восстановить экономику, работать по возможности. Надеемся, что Вооруженные Силы Украины дадут отпор врагу, будет победа или переговоры, которые положат конец войне. Видя зверства, которые происходили в Буче и Ирпене, все возмущены. Мы начали работать вдвойне упорнее, чтобы подобные ужасы больше никогда не повторялись нигде в мире", – сказал Ким.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российские кафиры утром 4 апреля нанесли несколько ударов по Николаеву.

В частности во вражеский обстрел попала больница.

Российские кафиры обстреливают город кассетными боеприпасами.

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