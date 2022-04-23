Киев отправил Пасхальные вкусности переселенцам и нашим защитникам, – Кличко

В преддверии Пасхи Киев отправил для переселенцев, жителей пострадавших городов, а также нашим защитникам на восток Украины вкусности и сухпайки.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Друзья! Накануне Пасхи 20 тысяч пасок доставлены для жителей Харькова. А также несколько тонн пасок и продуктов питания в Лозовую - для переселенцев из пострадавших городов Харьковщины и Донетчины", – написал глава столицы.

Мэр Киева уточнил, что город отправил Пасхальные вкусности на обращение местных властей. С особой благодарностью послала столица паски и сухпайки нашим защитникам на восток Украины.