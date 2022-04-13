Каждый сотрудничающий с врагом должен быть привлечен к ответственности – 'Европейская Солидарность'

"Европейская Солидарность" приветствует тот факт, что СБУ исправила халатность ДБР, которое полтора месяца назад позволило скрыться из-под домашнего ареста лидеру запрещенной партии ОПЗЖ, и задержала коллаборанта и предателя.

Особое отвращение вызывает, когда коллаборанты одевают форму ВСУ, носить которую вправе исключительно украинские защитники.

Медведчук должен понести справедливое наказание в соответствии с Законом о борьбе с коллаборационизмом, соавтором которого была наша фракция в Верховной Раде.

Каждый сотрудничающий с врагом должен быть привлечен к ответственности.

Это касается не только откровенных изменников, но и тех, кто в информационном пространстве годами продвигал кремлевские тезисы, а теперь комфортно перебазировался в единый марафон; кто работал адвокатами Януковича и кому дали бежать в начале войны; кто имел непосредственное отношение к расстрелам Героев Небесной Сотни – и сегодня работает в государственных учреждениях.

Сегодня – правильное время, чтобы очистить все органы власти от коллаборантов, приспособленцев и предателей. Это условие выживания страны и желание каждого украинца.