Тотальне домінування у засобах масової інформації росії путінського "мракобєсія" призвело до тотальної брехні , у яку занурена більша частина " великої та могутньої".

По-справжньому гнітючий стан занепаду особистісного мислення та керування виключно "стадними" навіяними пропагандою інстинктами гостро проявився після публікації фото-відео матеріалів та розповідей тих, хто зміг пережити окупацію на Київщині, про звірства, які вчиняли російські "визволителі" на окупованих територіях України.

Навіть найстрашніші та найвідвертіші докази звірств російських військових злочинців "не доходять" до розуму громадян росії, бо "такого бути не може". Система, де настільки домінує пропаганда, залишає мало місця для об'єктивного мислення.

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Весь демократичний світ усвідомлює страшні наслідки звірств російських окупантів.

Україна визнана міжнародним судом місцем скоєння злочинів, кількість та звіряча жорстокість яких вже давно перевищила усі можливі кордони визначення самого слова "людина". Людина не може творити таке! Вона на таке не здатна!

Ці всі жахіття скоїли справжні звірі, для яких людське життя – ніщо, а оточуючий світ – лише місце кривавої охоти на все живе, щоб задовольнити свої звірячі потреби та хтивість. Ненажерлива зграя вбивць та ґвалтівників, яка вирвалася зі свого ареалу проживання – росії, втративши останні людські риси, перетворилася на бездумний натовп розумово незалежних скажених звірів.

Масштаби злочинів вражають самих стійких слідчих з залізними нервами. Страшна робота по документуванню практично кожного випадку звірств окупантів продовжується вже не одну неділю. Зібрані тисячі відвертих доказів, які неможливо спростувати. Нормальній людині неможливо…

Є ті, хто не вірять і не хочуть вірити вбивчим доказам. Вони бояться повірити у те, що "розірве" їхню навіяну прокремлівську свідомість.

Повірити фактам – для них означатиме впевнитися у тому, що їх дурили протягом багатьох десятиліть, зрозуміти, що їхній "володар" – насправді не той, за кого себе видає, злочинець, який зумів налаштувати практично всю російську націю проти своїх сусідів.

Що казати про інші народи, якщо путінські звірі залюбки вбивають своїх. Безліч підтверджених фактів, коли власних поранених бійців-злодіїв їхні "товариші по зграї" добивали, щоб не "мати з пораненими зайвої мороки". Моторошно стає будь якій нормальній людині від розповіді про те, як під час боїв на Бучанському напрямку, окупанти вщент розтрощили артилерією власну воєнну колону, а потім дострелювали поранених та баграми витаскували із лісосмуги і кидали до звичайного сміттєвоза з літерою "V" та ще й трамбували напівживе "сміття" з метою приховати власний прорахунок.

Тому навіть не викликає подиву блюзнірство путіна, який нагородив званням "гвардійська" 64-ту окрему мотострілецьку бригаду, солдати якої причетні до масових вбивств мирного населення та інших військових злочинів на Київщині. Хіба це не іронія?

У результаті російської агресії в містах Київської області, окупованих росіянами, загинуло більш ніж 1000 мирних мешканців.

Молодих та старих, дітей.

Загинули страшною лютою смертю від рук окупанта, більшість із них зазнали перед загибеллю тортур та знущання.

Поліція збирає докази. На Київщині окупант не приховував свої криваві справи. Не ліквідував сліди злочинів, не застосовував мобільні крематорії, які зараз їздять Маріуполем та спалюють тіла мирних громадян, що загинули від рук окупанта.

На Київщині ворог почував себе вільно. Тому доказів звірств достатньо для будь-якого трибуналу. Загалом поліція вже взяла свідчення про трагічні події біль ніж у 27 000 місцевих мешканців.

Все задокументовано та систематизовано.

Безліч кривавих фактів оприлюднено. Міжнародний трибунал визнав злочинні дії російських військових проти української нації "геноцидом". Лідери багатьох країн погоджуються з таким визначенням.

Лише росія вперто не визнає власні злочини.

З боку керівництва країни така позиція навіть не викликає подиву.

Але чути від простих росіян, що вони підтримують та схвалюють злочини власної армії – показує рівень пропаганди на рівні з диктатурами Радянського Союзу.

Чекати на посилки з "мародеркою" та благословляти власних чоловіків на зґвалтування українських дівчат та жінок – на це здатні лише сучасні росіяни з понівеченим пропагандою розумом.

Росіянам потрібно запам’ятати просту істину. Те, що вони "не знали", "не розуміли" чи "не вірили" у злочини власної армії ніяким чином не врятує їх від колективної відповідальності за скоєне їх армією. Історія нашої цивілізації вже "проходила" таке "незнання" за часів Другої Світової Війни. Для німців, УСІХ НІМЦІВ, це завершилося Нюрнбергським процесом, який чітко визначив провину та міру вини кожного фашистського злочинця, кожного німця, який навіть просто мовчав…