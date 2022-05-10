'Каждый из нас уже увидел ад': эвакуированная из Мариуполя рассказала о самом страшном в городе

Эвакуированная жительница Мариуполя Екатерина рассказала, с чем пришлось столкнутся людям, которые вынуждены были неделями прятаться от российских бомбежек. По ее словам, каждый день люди боялись быть погребенными заживо под завалами.

При этом на протяжении длительного времени целый микрорайон был отрезан от цивилизации. Историю жительницы Мариуполя опубликовали на странице городского совета в Telegram.

Женщина рассказывает, что ее дом находился на линии фронта и рашисты расстреливали его со всех сторон. Соседние дома рассыпались от ударов авиабомб или пылали, как свечи с первого до последнего этажа. Оказавшись в укрытии, люди были отрезаны от цивилизации.

Видео дня

"Мы уже видели третью мировую войну – здесь, в мариупольском укрытии. Каждый день становилось только хуже. Каждый день мы думали, что больше не проснемся - то ли от угарного газа, то ли от разрывов снарядов. Страшнее всего было быть погребенными заживо под завалами, зная, что никто не придется спасать. Умереть медленно от пыли, без еды и воды. Почти так погибли люди, находившиеся в нашем укрытии", – вспоминает Екатерина.

По словам женщины, очень много людей погибли в укрытиях, так как снаряды попадали прямо в дома и люди оказывались заживо погребенными в подвалах многоэтажек. Екатерина рассказала, что выбралась из Мариуполя 16 марта на собственном автомобиле без стекла. Глядя на разрушенный оккупантами город, женщина сравнила происходящее с Апокалипсисом – разрушены дома, сожженные автомобили, поваленные столбы, кресты во дворах, трупы, огромные лунки от снарядов и заминированные дороги.

"Каждый из нас уже видел ад. Когда мы сидели в подвале, каждый мечтал отстроить Мариуполь. Лишь бы не стреляли, чтобы был мир. Хотели стереть следы этой ужасной войны. Этого хотят все мариупольцы, покинувшие дом и спасавшиеся от смерти. Вернуть Мариуполь и возродить родной город. Вместе!", – говорит женщина.

Ранее жительница Мариуполя, которой посчастливилось выбраться из уничтожаемого Россией города, рассказала о бомбежках российских оккупантов. Город сильно бомбили с первого дня войны, местные жители даже не могли хоронить погибших.