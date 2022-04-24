Каждый день мы спасаем животных, помогите и вам воздастся, – Филатов
Мэр Днепра Борис Филатов обратился к украинцам с просьбой о помощи для животных, которые были эвакуированы с временно оккупированных территорий Украины.
Об этом он написал на своей странице в Facebook и попросил всех неравнодушных помочь КП "Зооконтроль".
"Пока некоторые "святят" сегодня колбасу и водку, мы каждый день спасаем животных. Каждый. Божий. День. Мы спасаем котов, собак и не только. Пожалуйста, помогите Мише и его ребятам. Вам воздастся", – написал Филатов.
Борис Филатов разместил пост заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко:
"Спасибо жителям Днепра!
Спасибо всем жителям Украины!
Спасибо моим коллегам и друзьям из разных стран мира !
Спасибо! Благодаря Вам всем, наше КП "Зооконтроль" обеспечено кормом как минимум на полтора месяца!!!
К нам продолжают поступать большое количество животных с оккупированных территорий Нашей Страны.
Многие имеют серьёзные повреждения, включая ампутации конечностей, термические и химические ожоги.
Мы принимаем и будем принимать всех животных в любом количестве и без любых ограничений.
Спасём, окажем помощь, каждому животному без исключения.
Поможем каждой киске и каждой собаке.
Мы живем и работаем ради этого.
Это смысл нашей жизни.
Сейчас будем просить о помощи, которую не каждый сможет отправить нам почтой, но у нас есть где это купить.
Речь идёт о медикаментах, расходниках, прививках, аппаратах Илизарова, сыворотках и много, много чего ещё.
Мы для этого создали фонд.
Просим помочь.
За каждую потраченную копейку, лично я, распишусь кровью.
Даю слово Чести".
Реквизиты для помощи:
Карта в гривне
4246001003118175
ЕвроНаименование получателя: CO CF SAVE ANIMALS UKRAINEАдрес получателя: DMYTRA YAVORNYTSKOHO,75, DNIPRO,49000, UKRAINEIBAN получателя: UA533052990000026005050543258SWIFT код банка получателя: PBAN UA 2XНазвание банка получателя: JSC CB PRIVATBANK
ДолларНаименование получателя: CO CF SAVE ANIMALS UKRAINEАдрес получателя: DMYTRA YAVORNYTSKOHO,75, DNIPRO,49000, UKRAINEIBAN получателя: UA523052990000026008050567521SWIFT код банка получателя: PBAN UA 2XНазвание банка получателя: JSC CB PRIVATBANK