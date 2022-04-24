Каждый день мы спасаем животных, помогите и вам воздастся, – Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов обратился к украинцам с просьбой о помощи для животных, которые были эвакуированы с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook и попросил всех неравнодушных помочь КП "Зооконтроль".

"Пока некоторые "святят" сегодня колбасу и водку, мы каждый день спасаем животных. Каждый. Божий. День. Мы спасаем котов, собак и не только. Пожалуйста, помогите Мише и его ребятам. Вам воздастся", – написал Филатов.

Борис Филатов разместил пост заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко:

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"Спасибо жителям Днепра!

Спасибо всем жителям Украины!

Спасибо моим коллегам и друзьям из разных стран мира !

Спасибо! Благодаря Вам всем, наше КП "Зооконтроль" обеспечено кормом как минимум на полтора месяца!!!

К нам продолжают поступать большое количество животных с оккупированных территорий Нашей Страны.

Многие имеют серьёзные повреждения, включая ампутации конечностей, термические и химические ожоги.

Мы принимаем и будем принимать всех животных в любом количестве и без любых ограничений.

Спасём, окажем помощь, каждому животному без исключения.

Поможем каждой киске и каждой собаке.

Мы живем и работаем ради этого.

Это смысл нашей жизни.

Сейчас будем просить о помощи, которую не каждый сможет отправить нам почтой, но у нас есть где это купить.

Речь идёт о медикаментах, расходниках, прививках, аппаратах Илизарова, сыворотках и много, много чего ещё.

Мы для этого создали фонд.

Просим помочь.

За каждую потраченную копейку, лично я, распишусь кровью.

Даю слово Чести".

Реквизиты для помощи:

Карта в гривне

4246001003118175

ЕвроНаименование получателя: CO CF SAVE ANIMALS UKRAINEАдрес получателя: DMYTRA YAVORNYTSKOHO,75, DNIPRO,49000, UKRAINEIBAN получателя: UA533052990000026005050543258SWIFT код банка получателя: PBAN UA 2XНазвание банка получателя: JSC CB PRIVATBANK

ДолларНаименование получателя: CO CF SAVE ANIMALS UKRAINEАдрес получателя: DMYTRA YAVORNYTSKOHO,75, DNIPRO,49000, UKRAINEIBAN получателя: UA523052990000026008050567521SWIFT код банка получателя: PBAN UA 2XНазвание банка получателя: JSC CB PRIVATBANK