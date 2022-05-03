Касьянов: дохлых генералов Путина будет все больше, раненый Герасимов получил знак. Интервью

Ранение начальника генштаба армии России Валерия Герасимова в ходе наступления под Изюмом – серьезный знак оккупанту о том, что его достанут везде, где бы он ни прятался. Гибель десятков российских генералов связана с тем, что для Кремля они – "пушечное мясо", такое же, как и рядовые солдаты.

Если в РФ будет объявлена всеобщая мобилизация, она будет массово саботироваться. Против Украины будет воевать "пластилиновая" армия, разгромить которую не составит большого труда.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал общественный активист и волонтер Юрий Касьянов.

– Появилась информация о том, что начальник генштаба ВС РФ Герасимов был то ли ранен, то ли убит во время удара по штабу под Изюмом. Если Герасимов выбыл из строя, что это значит для армии оккупанта как таковой?

Видео дня

– Он легко ранен, это правда. Он продолжит руководить своими войсками, своим генштабом. Но для российских войск, для российского генералитета, для российского истеблишмента это хороший сигнал, что все они ходят под Богом, и где бы они ни прятались, мы их везде достанем.

– А как это можно объяснить с сугубо военной точки зрения? Ведь военное руководство должно быть защищено лучше. Те же штабы.

– Конечно, штабы стараются защитить лучше, обеспечить безопасность высоких должностных лиц, которые принимают решения. Однако и мы не лыком шиты. У нас есть и спецслужбы, и разведывательные службы, и возможности, а главное – мотивация уничтожать врага.

Поэтому такое было возможно всегда, во всех войнах. Прежде всего это зависит от профессионализма и мотивации с нашей стороны больше, чем от их желания обезопасить своих генералов.

– За последнее время уничтожены десятки российских генералов и старших офицеров. Враг недооценивает возможности Вооруженных сил Украины?

– Враг недооценивал ВСУ с самого начала. Он рассчитывал, что через 2-3 дня добьется решающей победы. Это первое. Второе – то, что он к своим генералам, которых там пруд пруди, относятся как к пушечному мясу.

Они вынуждены лезть буквально на передний край, чтобы руководить войсками, которые плохо руководятся, плохо обучены, плохо подготовлены, у них плохая мотивация. Это тоже сказывается на уровне управления войсками.

Чтобы закрыть очевидные огрехи в управлении войсками, эти генералы приезжают в опасные зоны, сами пытаются руководить, поднять плохо мотивированных бойцов в атаку своим примером и так далее. Ну и получают, естественно.

Это нормально. Дохлых генералов будет еще больше.

– Вы сказали о крайне низком моральном духе российской армии. Есть информация о том, что, готовясь к очередной фазе наступления в Украине, РФ также везет и рефрижераторы для трупов солдат. Если в России будет объявлена всеобщая мобилизация, могут ли военнообязанные мужчины ее саботировать?

– Конечно. При всеобщей мобилизации это случается, и не только в России. Невозможно представить, чтобы вся страна была мотивирована на войну, тем более войну захватническую, несправедливую, колониальную, империалистическую войну, которую ведет Россия.

Безусловно, будет много людей, которые будут пытаться уклоняться тем или иным способом. Безусловно, будет много людей разного уровня образования, воспитания и так далее, которые уже понимают, что эта война несправедлива, и будут не только уклоняться, но и сдаваться в плен и переходить на нашу сторону.

Главное, что воинские части, которые будут создаваться по закону о всеобщей мобилизации, будут малобоеспособными и крайне ненадежными для командования России.

Поэтому welcome, мы ждем, когда у них будет всеобщая мобилизация. Это будет колосс на глиняных ногах, которого, как ни парадоксально, будет легче одолеть. Казалось бы, больше войск, но на самом деле эти войска будут аморфными, пластилиновыми, ненадежными для противника.

Мы надеемся, что найдется достаточное количество тех россиян, которых не посадили в тюрьмы, которые не верят Путину, которые ненавидят его и которые перейдут на нашу сторону, чтобы сражаться вместе с нами.