Каспаров: Путина может убить его окружение, Украина похоронит президента РФ политически и физически

Российский оппозиционер, выдающийся шахматист Гарри Каспаров заявил, что судьба президента РФ Владимира Путина уже предрешена. По его словам, главу страны-агрессора с большой вероятностью ликвидирует его же окружение.

Также он отметил, что развязанная Россией война в Украине поставила крест на безнаказанности Путина. Об этом Каспаров рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону на YouTube.

Каспаров подчеркнул, что, вероятнее всего, когда ситуация в РФ станет критической, Путина будет "убирать" его же собственное окружение. Также он отметил, что вся власть агрессора держалась на "ауре непобедимости и безнаказанности".

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"Он умрет не в собственной постели, ну, если только не отравят в собственной постели. Его судьба предрешена, я полагаю, что наверняка это будет его окружение, когда ситуация станет критической. Вероятность этого кажется наибольшей из других опций. Для Путина нет жизни за пределами этой бесконечной власти. Эта власть держится на его ауре непобедимости и безнаказанности, а война в Украине поставит крест на этой ауре", – сказал Каспаров.

Каспаров уверен, что Путин закончит так же, как и другие диктаторы в истории. При этом в России рано или поздно наступит крах государственности.

"Ничего нового история не изобретет. Это фактически крах государственности (РФ – ред.) и поиск козла отпущения, которым оказывается диктатор. Как это будет сделано я не знаю. Но совершенно очевидно, что Украина похоронит Путина сначала политически, а потом физически", – отметил Каспаров.

Напомним, ранее Гарри Каспаров заявил, что санкции против России в перспективе возымеют свое действие, скрывать неуспехи на украинском фронте станет все сложнее, тогда появятся предпосылки обвинить во всем диктатора Путина.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, по мере усугубления ситуации на фронте для российской армии будет возрастать вероятность отстранения от власти или физического уничтожения президента страны-агрессора Владимира Путина.