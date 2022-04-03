Какие к*рвы нарожали выбл*ядков, которые прошлись Ирпенем, Бучей и Гостомелем
ІДІЛ та таліби досі вважалися сучасними символами дикого середньовіччя. Але країну ІДІЛ затмила країна Моксель.
Які кончені курви породили тих вибл*дків, які пройшлися Ірпенем, Бучею, Гостомелем? Як влучно написав Роман Кравець, ми побачили Бучу, але ще не бачили Маріуполь.
Якими варварами вилупилися в п'ятнадцятому столітті з уламків Золотої Орди і гною мокшанських болот, такими й залишилися.
Тільки прорив Ілона Маска в колонізації Марсу врятує людство.
Он британці двісті років тому увесь свій непотріб скинули у прірву щойно відкритого континенту, і за два століття вилюднилося.
Але, напевно, московитів хорошими роблять тільки Збройні Сили України... Доконаний факт.
Хто має змогу, пошліть відео Акуніну, який біситься через заклики бойкотувати російську культуру. Має побачити її у всій "красі".
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