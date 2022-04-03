Какие к*рвы нарожали выбл*ядков, которые прошлись Ирпенем, Бучей и Гостомелем

Олег Медведев
мнения
Война в Украине 2022 / Мнения
1 минута
Какие к*рвы нарожали выбл*ядков, которые прошлись Ирпенем, Бучей и Гостомелем

ІДІЛ та таліби досі вважалися сучасними символами дикого середньовіччя. Але країну ІДІЛ затмила країна Моксель.

Які кончені курви породили тих вибл*дків, які пройшлися Ірпенем, Бучею, Гостомелем? Як влучно написав Роман Кравець, ми побачили Бучу, але ще не бачили Маріуполь.

Якими варварами вилупилися в п'ятнадцятому столітті з уламків Золотої Орди і гною мокшанських болот, такими й залишилися.

Тільки прорив Ілона Маска в колонізації Марсу врятує людство.

Он британці двісті років тому увесь свій непотріб скинули у прірву щойно відкритого континенту, і за два століття вилюднилося.

Видео дня

Але, напевно, московитів хорошими роблять тільки Збройні Сили України... Доконаний факт.

Хто має змогу, пошліть відео Акуніну, який біситься через заклики бойкотувати російську культуру. Має побачити її у всій "красі".

disclaimer_icon

Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...

УкраинаВойна в Украине 2022