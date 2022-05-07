Какие громады считаются временно оккупированными, а где идут бои: в Украине запустили онлайн-карту

В Украине запустили онлайн-карту, с помощью которой можно узнать какие общины считаются временно оккупированными, а где ведутся бои. Сервис был разработан Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Министерством цифровой трансформации Украины.

Все события на карте отображаются в режиме реального времени. Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Информацию о статусе предоставляют соответствующие областные военные администрации и городская. На основе этих данных формируется список территориальных общин.

Они распределяются на те, в которых ведутся бои, те, которые находятся во временной оккупации и те, которые находятся в окружении. Эти данные утверждаются Минреинтеграцией по согласованию Министерства обороны.

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Просмотреть карту можно по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в приложении госуслуг Действие также появилась комплексная услуга для внутриперемещенных лиц (ВПЛ). Теперь онлайн можно и оформить статус ВПЛ, и получить выплаты от государства – 2 тыс. грн в месяц на одного взрослого человека и 3 тыс. грн на ребенка. Если функция временно недоступна, необходимо подождать – , вероятно, продолжается обновление реестров.