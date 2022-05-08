Как выглядят освобожденные от оккупации Циркуны на Харьковщине: свежие фото

В освобожденных от российских оккупантов Циркунах под Харьковом местные жители со слезами на глазах встречали украинских защитников. Люди благодарны нашим воинам, которые выбили врага из села, которое с первых дней полномасштабного вторжения было под российской оккупацией.

Об этом в Telegram написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он подчеркнул, что "русский мир" принес в Циркуны только страдания и разруху, из-за действий войск РФ были уничтожены дома и целые улицы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Спасибо каждому жителю за стойкость и патриотизм, за то, что имели мужество сопротивляться, несмотря на террор россиян", – подчеркнул председатель ОГА.

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Он сообщил, что сейчас в селе работают правоохранители – они фиксируют преступления оккупантов. А подразделения пиротехников постепенно производят разминирование территории. Поэтому местных жителей призывали быть очень осторожными и не спешить с возвращением домой.

"Как только нам разрешат военные – мы начнем восстанавливать критическую инфраструктуру", – написал Синегубов.

Напомним: за время оккупации село сильно пострадало, а российские обстрелы уничтожили выстоявшую во Вторую мировую войну школу.

Начальник областного ГУНП сообщил, что после освобождения населенного пункта полиция уже приступила к выполнению своих функций в Циркунах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате наступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области российские оккупанты потеряли контроль над Циркунами. Это произошло, несмотря на то, что противник сосредоточил основные усилия на Слобожанском направлении на недопущении дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины.