Как выглядит стертый с лица земли Мариуполь сейчас: видео Reuters

В Мариуполе на Донетчине в обгоревших из-за обстрелов и бомбежек войсками РФ многоэтажках виднеются темные дыры вместо окон и дверей. Но от большинства домов там остались только стены или они полностью стерты с лица земли.

Так сейчас выглядит с высоты птичьего полета украинский город-герой, разрушенный российскими оккупантами. Видео издания Reuters распространил в Telegram Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах героический город, защитники которого третий месяц сопротивляются врагу, предстает почти полностью разрушенным. И пока вокруг цветут и зеленеют деревья, разбитых и выжженных домов в нем только увеличивается.

Видео дня

Оккупанты, обстреливая Мариуполь и сбрасывая на него бомбы и ракеты, в частности в районе завода "Азовсталь", параллельно делают вид, что "возвращают город к жизни".

На ролике иностранного издания зафиксированы трактиры и экскаваторы, которые якобы "разбирают завалы" на местах разрушенных многоэтажек. На другом видео Reuters также показало, как циничные россияне "собирают доказательства" военных преступлений, которые сами же совершают в Мариуполе.

"Мариуполь – это Украина! И как бы его ни обстреливал враг, мы все отстроим и вернем жизнь в город!" – отметили в украинском Центре стратегических коммуникаций и информбезопасности.

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