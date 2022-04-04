Как выглядит Гостомельский аэропорт после боев: в Генштабе показали фото

Надежда Данищук
Война в Украине 2022
3 минуты
Как выглядит Гостомельский аэропорт после боев: в Генштабе показали фото

Украинская армия освободила от российских фашистов город Гостомель, в котором расположен аэропорт. После нескольких недель пребывания здесь путинских подразделений аэропорт трудно узнать.

Последствия "русского мира" в Гостомельском аэропорту показал Генеральный штаб ВСУ, обнародовав соответствующие фото. Жуткие кадры демонстрируют уничтоженные и поврежденные украинские самолеты, изуродованную "Мрію" и остатки обгоревшей российской военной техники, разбросанные по всему аэропорту.

На одном из фото видна носовая часть разбомбленного оккупантами крупнейшего в мире самолета украинского производства. На другом – изувеченное "тело" украинской "Мрії".

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Кроме "Мрії" в Гостомеле оккупанты уничтожили еще три украинских Аны, а пять, включая новейший Ан-132, получили повреждения.

Уничтожено также административное здание аэропорта и ангары.

Как известно, Гостомельский аэропорт стал одной из первых "горячих точек" после полномасштабного вторжения России в Украину. За него шли тяжелые бои с высадкой вражеского десанта и поддержкой авиации. Российским войскам удалось закрепиться там на несколько недель. А 31 марта российско-фашистские войска оставили позиции в самом городе Гостомель и аэропорт. Сам город также получил немалые разрушения, однако выстоял.

Носовая часть "Мрії"
Разбомблена "Мрія", возле нее обгоревшие вражеские танки
Изуродованное "тело" разбомбленной "Мрії"
Уничтоженный ангар
Так выглядит Гостомельский аэропорт сегодня
Уничтожено админздание аэропорта
Обгоревший российский танк
Гостомельский аэропорт сегодня
Обгоревший российский танк
Уничтоженная авиатехника
Уничтоженный ангар
Обгоревший российский танк

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали разрушенный российскими оккупантами город Гостомель.

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Война в Украине 2022