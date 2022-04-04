Как выглядит Гостомельский аэропорт после боев: в Генштабе показали фото

Украинская армия освободила от российских фашистов город Гостомель, в котором расположен аэропорт. После нескольких недель пребывания здесь путинских подразделений аэропорт трудно узнать.

Последствия "русского мира" в Гостомельском аэропорту показал Генеральный штаб ВСУ, обнародовав соответствующие фото. Жуткие кадры демонстрируют уничтоженные и поврежденные украинские самолеты, изуродованную "Мрію" и остатки обгоревшей российской военной техники, разбросанные по всему аэропорту.

На одном из фото видна носовая часть разбомбленного оккупантами крупнейшего в мире самолета украинского производства. На другом – изувеченное "тело" украинской "Мрії".

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Кроме "Мрії" в Гостомеле оккупанты уничтожили еще три украинских Аны, а пять, включая новейший Ан-132, получили повреждения.

Уничтожено также административное здание аэропорта и ангары.

Как известно, Гостомельский аэропорт стал одной из первых "горячих точек" после полномасштабного вторжения России в Украину. За него шли тяжелые бои с высадкой вражеского десанта и поддержкой авиации. Российским войскам удалось закрепиться там на несколько недель. А 31 марта российско-фашистские войска оставили позиции в самом городе Гостомель и аэропорт. Сам город также получил немалые разрушения, однако выстоял.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали разрушенный российскими оккупантами город Гостомель.

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