Как украинцы прощаются с Героями-защитниками, погибшими на войне с Россией: трогательное видео

В сети показали, как украинцы чтят своих павших Героев. Отдавших жизнь за Украину воинов в населенных пунктах, через которые проезжает автомобиль со страшной надписью "Груз 200", встречают, опустившись на одно колено.

Так украинцы чтят подвиг павшего Героя – и показывают, что продолжат дело, за которое он погиб. Щемящее видео встречи воина показал заместитель Дрогобычского городского головы по гуманитарным и социальным вопросам Андрей Ковч.

На видео, снятом с кабины автомобиля, который в последний раз везет защитника Украины домой с войны, видно, что на протяжении всей дороги от въезда в Дрогобыч и практически до дома Героя, его вышли встречать соотечественники.

Видео дня

Сотни или даже тысячи дрогобыччан вдоль дороги опустились на одно колено, в знак уважения и скорби. У многих из них – цветы или поминальные свечи.

Украина скорбит по каждой своей болезненной потере. И гордится каждым, кто в это судьбоносное время взял в руки оружие, чтобы добыть в борьбе право украинского народа на свободу, свободу, независимость и достойное будущее.

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