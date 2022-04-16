Как украинская артиллерия "работает" по российским оккупантам: аэроразведка показала видео
Вооруженные силы Украины нанесли очередной успешный удар по позициям российских оккупантов. При чем выбрать вражескую цель помогла аэроразведка.
По позициям россиян отработала украинская артиллерия. Об этом сообщается на странице Aerorozvidka в Facebook (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Украинские защитники нанесли массовый удар по врагу. В результате сразу несколько точек с расположением оккупантов, которые прятались среди насаждений, были уничтожены.
"Артиллерия с помощью аэроразведки отработала по российским оккупантам", – говорится в подписи к видео.
Напомним, мобильная группа Десантно-штурмовых войск на одном из направлений уничтожила очередную единицу бронированной техники российских оккупантов. Для ликвидации боевой машины использовали ракетный комплекс "Стугна-П".
Как сообщал OBOZREVATEL, вражеская российская армия за неполные 52 суток войны против Украины потеряла более 20,1 тыс. личного состава – простых солдат и офицеров. Кроме того, ее ряды поредели на 762 танка, 371 артиллерийскую систему, 308 самолетов и вертолетов.