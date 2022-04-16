Как прошла успешная для ВСУ битва за Мощун: новые подробности и видео

Во время боев за село Мощун под Киевом силы украинцев и российских оккупантов были совсем неравные. Захватчиков только под населенным пунктом было около 500, а дальше – несколько тысяч.

Украинские позиции по восточному берегу реки Ирпень смогли удержать 80 украинских военных из 72-й отдельной механизированной бригады. Им это удалось, так как мост через реку был взорван, так что россияне не могли перебросить основные силы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Когда они пытались сделать понтонные мосты, ВСУ их сразу уничтожали.

"Они были разбросаны по лесу. Мы перестреливались с ними через реку, они не могли ее перейти", – рассказал военный.

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Из-за того, что оккупанты не могли добиться успехов на поле боя, они отыгрывались на мирном населении захваченных сел. Военные РФ насиловали и убивали женщин и детей, пытали и расстреливали гражданских просто ради развлечения.

"Эмоций нет. Наверное, когда война закончится, тогда переосмыслим", – сказал воин ВСУ, рассказывая о зверствах россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 марта Вооруженные силы Украины выбили российских оккупантов из села Мощун Киевской области. Населенный пункт был местом тяжелых боев, потому что он входил в Гостомельское направление.

В сети показали кадры того, как украинские защитники вошли в уничтоженную деревню, где до этого успели побывать и кадыровцы, и российские десантники.

После ряда атак российских оккупантов большинство домов в деревне разрушены. Войска страны-агрессора целенаправленно уничтожали инфраструктуру всей Киевской области.