Как немцы относятся к поставкам тяжелого вооружения в Украину: обнародованы результаты соцопроса

В ходе проведения соцопроса половина немцев заявили, что они против поставок тяжелого вооружения в Украину. За предоставление такой помощи нашей стране выступают 43% граждан Германии.

При этом несколько дней назад во время другого опроса 51% немцев были не против поставки тяжелого вооружения. Об этом сообщает издание NRD.

Соцопрос проводил Институт INSA по заказу газеты Bild. Результаты показали, что 50% немцев против поставки тяжелого вооружения в Украину, в то время как 43% опрошенных высказались за предоставление необходимого оружия.

В то же время аналогичный опрос был проведен в Германии несколько дней назад. Тогда результаты показали, что 51% граждан ФРГ выступают за оказание военной помощи Украине в виде поставок тяжелого оружия. Против проголосовали 37% опрошенных.

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Напомним, федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что тяжелую военную технику, которую поставляют в Украину, необходимо уметь использовать без длительной подготовки. Поэтому он считает, что лучшим выбором может стать бывшее советское вооружение.

Ранее сообщалось, что Федеральное министерство обороны Германии исключило из списка военной помощи Украине все тяжелое вооружение по настоянию канцлера Олафа Шольца. При этом украинские власти были заинтересованы в поставках танков, бронетранспортеров, РСЗО и противокорабельных ракет.

К слову, канцлера Германии Олафа Шольца обвиняют в чрезмерной нерешительности в вопросе передачи Украине тяжелого вооружения для противостояния российской армии. Политики не исключают, что затягивание с поддержкой украинской заявки может привести к его отставке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВС Германии нашли отговорку, почему отказались предоставить Украине тяжелое вооружение. Заместитель генерального инспектора Бундесвера Маркус Лаубенталь выразил убеждение, что такое оружие нужно самим германским военным.