Как не нужно вторгаться в другую страну и почему нападение РФ на Украину стало примером плохой стратегии – Foreign Affairs

Российское вторжение в Украину провалилось по многим причинам, главной из которых стали украинский героизм и удивительно умные и адаптивные боевые приемы Сил обороны. Также сам план вторжения был плох и обеспечил ошеломляющую неудачу Кремля в достижении первоначальных целей.

По мнению аналитиков, несмотря на то, что военное руководство страны-агрессора извлекло некоторые уроки, оно, похоже, так и не научилось правильно следовать принципам планирования кампании. Этот факт ставит под угрозу возобновление наступления, что может снова привести к неудаче. О том, как развязанная РФ война против Украины стала примером неудачной стратегии, говорится в статье Foreign Affairs.

"В начале вторжения у России были шансы победить Вооруженные силы Украины, захватить столицу Украины и установить пророссийское правительство. Российские ВС значительно превосходили украинские по численности, а их военные технологии были более передовыми. ВВП почти в десять раз превышал украинскую экономику, а население примерно в три раза превышало население соседней страны. Многие аналитики ожидали, что после крупного завоевания украинцы начнут затяжное восстание, которое со временем может победить россиян. Но мало кто верил, что Украина сможет остановить вторжение обычной войной", – говорится в материале.

Видео дня

При этом подчеркивается, что все же Украина удержалась. Так, атака оккупантов на Киев застопорилась в течение месяца и вскоре полностью провалилась. Москва не свергла украинское правительство, и ее вторжение было остановлено не только вокруг столицы, но и вдоль юго-западного побережья. РФ вывела свои потрепанные силы из-под Киева и с больших участков северо-востока Украины, прикрывая свое поражение заявлениями о том, что она просто переориентировала свои усилия на Донбасс. Аналитики говорят, что российское вторжение провалилось по многим причинам.

"Украинский героизм и удивительно умные и адаптивные боевые приемы являются главными. Неспособность России подготовиться к серьезному украинскому сопротивлению и, следовательно, разработать системы снабжения, которые могли бы обеспечить продолжительное наступление на север Украины, является еще одним. Но ни один из этих факторов – по отдельности или вместе – не объясняет ошеломляющую неудачу РФ в достижении ее первоначальных целей, поскольку сам ее план вторжения был поразительно плох", – утверждают специалисты.

Они отметили что успешные военные кампании обычно следуют нескольким основным принципам. Военные лидеры должны выбрать самую важную цель, а затем выделить нужное количество и правильный тип вооруженных сил для обеспечения ее достижения. Вместо того, чтобы пытаться сделать все сразу, они должны расставить приоритеты и упорядочить операции, чтобы максимально упростить достижение этой цели. И они должны разрабатывать кампании, чтобы убедиться, что те принесут боевую мощь, необходимую для победы в последней битве войны и достижения своих политических целей.

Россия, считают эксперты, хорошо знала эти принципы. Поскольку Советский Союз совершенствовал многие из них на протяжении десятилетий, а постсоветские российские военные унаследовали и развили эти доктрины для ведения крупномасштабных механизированных боевых действий. Но каждый из них был нарушен в Украине. Российское вторжение было стремительным и бесприоритетным, а не последовательным и преднамеренным. Оно не соответствовало задачам и давало украинским защитникам четкие способы отпора.

"На самом деле выбор Кремля был настолько неудачным, что вторжение, скорее всего, провалилось бы, даже если бы договоренности о поставках были надежными. Россия еще может выиграть следующую фазу войны. Ее военное руководство, похоже, учится на своих проблемах с логистикой в своей новой кампании на востоке Украины. Оно может сосредоточить больше сил на меньшей площади. Общие резервы живой силы и техники, хотя и на удивление истощены, остаются больше, чем у Украины. Но российское военное руководство, похоже, так и не научилось правильно следовать принципам планирования кампании, и этот факт уже ставит под угрозу возобновление наступления. Это может снова привести к неудаче", – убеждены аналитики.

Потерпев неудачу на севере и на большей части юга, РФ начала новую фазу войны, направленную на окружение востока, удерживая при этом уже захваченные части юга Украины и Харьковской области. Оставшиеся силы Кремль сосредоточил для ударов по четырем основным направлениям на Донбассе: от Изюма на юго-восток, из района Рубежного на запад, от Попасной на запад и от Донецка на север. Пятое крупное сосредоточение российских войск недавно объявило о победе в Мариуполе, хотя бои продолжаются. Часть этих сил уже начала двигаться на север, чтобы присоединиться к бою на западе Донбасса, а другие пытаются "добить" Мариуполь.

"Но пока очевидный замысел этой кампании имеет общие недостатки с первоначальной операцией РФ. Во-первых, она снова стремится достичь всех целей одновременно: полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также остальную часть Мариуполя в рамках одной кампании в ближайшие несколько недель. Во-вторых, она действует по нескольким направлениям, которые не поддерживают друг друга. От каждого обороняются отдельные группы украинских войск, а российские атаки слишком далеки, чтобы любая их комбинация могла угрожать одним и тем же украинским войскам. Наконец, россияне с самого начала бросают в бой все имеющиеся силы. Похоже, что они не сохраняют мобильные резервы для подкрепления застопорившегося наступления", – говорится в материале.

Аналитики считают, что эта кремлевская военная кампания имеет важные преимущества перед первоначальным вторжением. Она приходит на меньшей территории, что позволяет РФ сражаться против части ВСУ, а не распылять свои силы против всех украинских сил. Четыре основных направления наступления также проходят примерно по радиусу полукруга, который простирается от Изюма до Донецка, а это означает, что, если российские силы смогут продвинуться достаточно быстро, их атаки станут взаимодополняющими по мере их сближения.

Но остается неясным, видят ли российские военные эти преимущества, стремятся ли они их использовать и могут ли. Естественным путем для оккупантов, пытающихся окружить украинские войска вокруг Попасной, Рубежного и Северодонецка, эксперты называют наступление из Изюма на юго-восток в сторону Славянска и из района вокруг оккупированного Россией Дебальцево на северо-запад по той же дороге в Славянск. И хотя ВС РФ возле Изюма пытались продвигаться к Славянску, они как-то странно начали продвигаться на запад, в сторону от остальных сил, действующих на Донбассе, а не к ним. На южной дуге полукруга Россия до сих пор не стремилась продвигаться на северо-восток от Дебальцево – возможно, из-за труднопроходимой местности и упорных украинских защитников – и вместо этого начала атаку из Донецка на север через Авдеевку. Этот маршрут внешне специалисты называют более привлекательным, чем маршруты ближе к Дебальцево, потому что он проходит через более открытую сельскую местность. Но это примерно в 50 километрах к западу от трассы Славянск – Дебальцево, и российским силам может потребоваться преодолеть от 80 до 160 километров украинских защитников без поддержки других российских атак.

Специалисты убеждены, что в конечном счете эти ошибки могут не иметь решающего значения.

"Стратегия – это еще не все, и реальная сила и боевая мощь российских войск могут иметь большее значение, чем геометрия запланированных наступлений. И наоборот, РФ может исправить эти ошибки в планировании своей кампании и все же потерпеть неудачу: тот факт, что россияне пытаются исправить свои критические недостатки в логистике, например, не означает, что они преуспеют в этом. Есть много других факторов, которые также помогут определить результат, в том числе поток западного оборудования в Украину и способность защитников страны продолжать сопротивляться наступлению России", – поясняют аналитики.

Они подчеркивают, что на данный момент нынешний план российской кампании напоминает первоначальный план вторжения в микромире, и он, вероятно, будет страдать от многих подобных проблем. А это говорит о том, что российские военные действительно забыли все, что они и их советские предшественники когда-либо знали о том, как вести механизированную войну в больших масштабах. В итоге у украинцев, несмотря на отставание в вооружении, есть реальный шанс победить агрессора РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Валентин Бадрак рассказал о трех сценариях относительно того, чем закончится война РФ против Украины. Также он поделился мнением, свергнут ли в стране-агрессоре режим диктатора Путина.