'Как может существовать такое зло?' Фото ребенка возле могилы матери на Киевщине потрясло сеть

После освобождения Киевской области от российских фашистов в сети продолжают публиковать фото-доказательства последствий их преступлений. На одном из таких снимков 6-летний мальчик, у которого изверги отобрали мать.

Фото обнародовала журналистка Татьяна Даниленко в Facebook. На нем маленький украинец стоит возле могилы своей мамы, которую похоронили прямо посреди двора. Женщину убили российские оккупанты ради забавы и обрекли ребенка на сиротство (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

О зверствах россиян в украинских городах и селах узнал весь мир. Но их нельзя описать словами, эту боль можно только почувствовать – тысячи изуродованных судеб, сотни замученных до смерти людей.

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"Каждое из таких фото могло бы остановить войну. Если бы Россию можно было остановить другим способом, кроме военного поражения и экономического краха", – прокомментировала фотографию журналистка.

Обнародованное фото вызвало шквал эмоций у пользователей, они не сдерживают гнев и ненависть к врагу, в то же время с болью в сердце отзываются на горе ребенка.

"Даже дыхание останавливается от всех этих ужасов и историй. Такое зло не может существовать";

"Не укладывается в голове. Как можно быть такими нравственными ублюдками?";

"Пусть эти изверги в аду горят";

"Без слез невозможно смотреть, смерть за смерть, горите в аду фашисты", – пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Бучи узнали погибшую землячку, снимок которой облетел весь мир.

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