"Как может существовать такое зло?" Фото ребенка возле могилы матери на Киевщине потрясло сеть

Надежда Данищук
Война в Украине 2022
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4,4 т.
'Как может существовать такое зло?' Фото ребенка возле могилы матери на Киевщине потрясло сеть

После освобождения Киевской области от российских фашистов в сети продолжают публиковать фото-доказательства последствий их преступлений. На одном из таких снимков 6-летний мальчик, у которого изверги отобрали мать.

Фото обнародовала журналистка Татьяна Даниленко в Facebook. На нем маленький украинец стоит возле могилы своей мамы, которую похоронили прямо посреди двора. Женщину убили российские оккупанты ради забавы и обрекли ребенка на сиротство (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

О зверствах россиян в украинских городах и селах узнал весь мир. Но их нельзя описать словами, эту боль можно только почувствовать – тысячи изуродованных судеб, сотни замученных до смерти людей.

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"Каждое из таких фото могло бы остановить войну. Если бы Россию можно было остановить другим способом, кроме военного поражения и экономического краха", – прокомментировала фотографию журналистка.

Обнародованное фото вызвало шквал эмоций у пользователей, они не сдерживают гнев и ненависть к врагу, в то же время с болью в сердце отзываются на горе ребенка.

"Даже дыхание останавливается от всех этих ужасов и историй. Такое зло не может существовать";

"Не укладывается в голове. Как можно быть такими нравственными ублюдками?";

"Пусть эти изверги в аду горят";

"Без слез невозможно смотреть, смерть за смерть, горите в аду фашисты", – пишут пользователи.

6-летний мальчик на могиле мамы, похороненной во дворе дома
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Бучи узнали погибшую землячку, снимок которой облетел весь мир.

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